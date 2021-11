renovables

La CUP votarà en contra del decret de les renovables perquè ‘cau en els mateixos errors que l’anterior’

La CP-NCG votarà en contra del decret llei 24/2021, del 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables, que es portarà a debat aquest dimecres al ple del Parlament de Catalunya. La formació anticapitalista reitera que amb la modificació del decret 16/20219, el Govern torna “a caure en els mateixos errors” i que de nou, obvia una planificació territorial “ben feta”, que permeti dur a terme una transició energètica d'acord amb les directrius de la Llei de Canvi climàtic.

La CUP aboga per un model d'implantació d’energies renovables al territori que es faci de forma democràtica, distribuïda i territorialment cohesionada. És per aquest motiu que la candidatura va traslladar el posicionament del territori i de les entitats ecologistes al departament d’Acció Climàtica fins l’últim moment i lamenten que les reivindicacions no fossin recollides al text final.

El diputat de la CUP-NCG, Dani Cornellà, recorda que aquest decret “ha posat en peu de guerra el territori, fins i tot municipis amb alcaldies dels partits de Govern, i a les entitats ecologistes del país, perquè dóna carta blanca als oligopolis energètics”. Finalment, els anticapitalistes exigeixen més protecció del territori, participació local i una planificació global davant de la crisi climàtica, la crisi energètica i les “pràctiques mafioses de les elèctriques” i que el Govern es posi al costat del territori, afronti els reptes del canvi climàtic i aposti clarament per un model energètic democràtic i descentralitzat.