Habitatge

La CUP recorda que accidents com els de Barcelona no són excepcionals ni allunyats de Reus

Aquest matí el país es despertava amb la fatídica notícia de la mort d’una família de 4 membres, dos d’ells menors d’edat. Un d’1 any, l’altre de 3. Feia dos anys que la família vivia a les oficines buides d’una antiga seu bancària i, tot i que des de Serveis Socials se’n feia seguiment per facilitar l’escolarització de les criatures, no s’havia ofert cap alternativa residencial a la família. Si bé aquests dies es poden trobar les recomanacions de Mossos i de Bombers per evitar incendis relacionats amb la pobresa energètica, “avui tenim dirigents polítics amb moltes lamentacions però sense assumir cap responsabilitat” apunta Edgar Fernández, regidor cupaire a Reus.

Els anticapitalistes recorden que, a més del cas de la veïna reusenca Rosa Pitarch, morta en un cas similar, s’han patit diferents incendis en naus i edificis abandonats per la propietat on s’hi havien instal·lat persones sense sostre durant els anteriors hiverns, per tant, recorda Fernández “no és un fet llunyà ni excepcional a casa nostra malgrat no s’ha produït cap canvi en les polítiques socials municipals”.

És per aquest motiu que la CUP reusenca aprofita per “exigir al govern municipal que no estalviï un sol euro en polítiques per combatre la pobresa energètica i l’emergència residencial”, amb l’objectiu d’evitar que es aquests accidents es repeteixin les properes setmanes, novament. Recordant que les darrers iniciatives del govern de Junts, ERC i Ara Reus s’han basat en repartir fanalets amb piles i en retallar un 90% el fons econòmic de contingència, és a dir, per situacions d’emergència social.

De fet, des de la CUP es recorda que a l’anterior plenari municipal, es va aprovar per unanimitat la convocatòria d’un ple monogràfic sobre polítiques socials tot i que lamenten que, “la gran majoria de propostes presentades amb perspectiva social, el govern les rebutja de forma sistemàtica amb arguments dignes d’una dreta casposa, racista i classista”, considera Fernández.