espais culturals

Guayem Badalona critica que es mantingui el tancament de la Biblioteca de Can Casacuberta

Exigeix a l'alcalde socialista que faci una visita a les obres de Can Casacuberta “amb llums i taquígrafs” i demana a la regidora de Cultura del govern del PSC que doni la cara

La portaveu del Grup Municipal de Guanyem, Nora San Sebastián, ha manifestat que "dos anys després que un govern del PSC tanqués la biblioteca de Can Casacuberta, el nou govern del PSC anuncia per la porta del darrera que la mandindrà tancada, amb excuses inacceptables, escudant-se en incapacitat tècnica de l’Ajuntament per resoldre un problema de mantiment d’instal·lacions".

També ha apuntat que "el govern té l’oblicació de pendre les decisions necessàries per revertir aquesta situació. Per això exigim calendari, cronologia, pressupost, consulta d’expedients i una visita de les obres amb mitjans de comunicació. El govern del PSC ha de donar la cara, començant per la regidora de Cultura"

Guanyem Badalona s’ha assabentat per la premsa que el govern del PSC preveu mantenir tancada la biblioteca de Can Casacuberta, sense cap data concreta d’obertura, i amb una simple promesa de fer-ho entre el primer semestre i el segon semestre de 2022, “si tot va bé”.

La formació municipalista considera que aquestes formes de comunicar per la porta del darrere i refugiant-se darrera de treballadors municipals que només rebren ordres, són totalment inacceptables, i demana que la regidora de Cultura doni explicacions públiques del perquè d’aquest abandonament en un equipament d’aquest nivell.

L’organització d’esquerres recorda que el govern del PSC en minoria de Pastor va ser qui va tancar la biblioteca central de Badalona, abandonament que el PP d’Albiol va mantenir, i que ara el nou govern del PSC de Guijarro decep a la primera de torn, tot ajornant el problema sense data.

Guanyem sospita que darrera accions d’abandonament i clausura com aquesta, i tal com hem vist recentment en el Consorci de Badalona Sud, la Mobba, el CB Sant Pep i d’altres, en realitat hi ha una incapacitat manifesta en la gestió de problemes, en general. I, en concret, un menysteniment absolut de les necessitats culturals que té una ciutat com Badalona.

Per aquest motiu, el partit sobiranista ha registrat una sol·licitud formal de consulta de l’expedient administratiu, de la cronologia, el pressupost. Exigeix també poder fer una visita a les obres acompanyats de mitjans de comunicació que donin fe de l’estat de les obres, i que els regidors de govern implicats en la decisió del tancament donin explicacions.

Anuncia, també, que presentarà una moció en el proper Ple Municipal convocat per dimarts, 30 de novembre, per demanar explicacions als regidors competents si no ho han fet ja públicament, i per emplaçar-los a obrir l’equipament sense més dilació.