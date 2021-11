Lluita Institucional

Guanyem Badalona acorda amb el govern del PSC dotar gairebé 5,5 milions per actuacions urgents del PRS

Nora San Sebastián, portaveu del Grup Municipal de Guanyem:"Tal com vam dir, la nostra exclusió del govern ens obliga a arribar a acords Ple rere Ple, i això és poc àgil, però hem volgut que aquest fos el primer acord del primer Ple d’aquest govern en minoria del PSC"",

Guanyem Badalona ha acordat avui amb el govern del PSC un seguit de mesures urgents a prioritzar del Pla de Reactivació Econòmica i Social, acompanyades de la respectiva dotació pressupostària, que serà inicialment de gairebé cinc milions i mig d’euros. Aquesta dotació es distribuïrà en partides que la formació municipalista considera essencials i urgents, com ho són: garantir l’alimentació a moltes llars necessitades, línies d’ajuts per autònoms i pel sector cultural, subvencions per fomentar l’ocupació i la contractació indefinida de treballadors i treballadores.

La formació d’esquerres es mostra satisfeta d’haver incidit, també, en un canvi en el plantejament dels serveis socials respecte de com es distribueix l’alimentació, fent una proposta menys assistencialista per reduir les "cues de la fam" i, en aquest sentit, una proposta més empoderadora com la de les targetes moneder, i fins i tot amb l’adopció del model d’economat per anar substituint el de banc d'aliments.

Guanyem va criticar com el govern del PP va pilotar el Pla de Reactivació, que va excloure moltes entitats de diferents sectors afectats que haurien d’haver participat en la definició dels objectius i les prioritats. A més, aquest pla va estar incomprensiblement fora de l’agenda de prioritats del govern d’Albiol durant més de 10 mesos desat a un calaix. I, finalment, es va aprovar sense dotació pressupostària.

Tot i així, Guanyem ha treballat per a que s’esmeni aquest “despropòsit”, tot acordant una sèrie de mesures urgents i garantint el suport necessari al Ple per a que estiguin dotades econòmicament.

La dotació s’aprovarà el proper Ple Ordinari de demà, dimarts 29 de novembre, inclou les següents partides: