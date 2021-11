Diada

Estelades a dojo al Castellet davant la prohibició de l'Ajuntament de Perpinyà

Més de dues mil persones es van manifestar ahir pels carrers de Perpinyà per a commemorar els 362è aniversari del Tractat dels Pirineus. Una diada que ha comptat enguany amb la polèmica de la prohibició d’accedir al Castellet per desplegar una pancarta, perquè l’any 2019 s’hi va desplegar una estelada i també s’ha sumat la reivindicació per l’apertura del col·legi-liceu de La Bressola amb un sistema immersiu en català. Les dues protestes anaven dirigides contra l'alcalde de la capital nord-catalana Louis Aliot del partit d'extrema dreta Rassemblement National.

La resposta popular ha estat contundent, ja que majoria de persones han lluït estelades i senyeres durant la manifestació, fins al punt que es va passar davant del consistori, es va empastifar la façana amb estelades adhesives.

A la mobilització també s’han afegit altres protestes nord-catalanes com la decisió “unilateral” del govern francès de tancar cinc passos transfronterers, almenys fins l’abril de l’any vinent i per haver tombat la llei que protegeix les llengües minoritzades, com el català, el basc o l’occità.

La marxa sota el lema “ Obrim fronteres, esborrem el Tractat dels Pirineus ” va comptar amb la participació nombrosos dirigents cívics i polítics del sud del Principat i d'altres territoris dels Països Catalans. Entre altres destaquem la presència dels diputats com Alba Vergés, Meritxell Serret, Lluís Puig, Pau Morales, Montse Bassa i Marta Rosique, Dani Cornellà i Xavi Pellicer. També hi ha participat la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, el vice-president d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Així com també presència L’alcaldessa de Banys d’Arles, Marie Costa.

Correllengua 2021

Cam ja es habitual cada any amb els actes de la Diada, va tenir lloc la fi del Correllengua 2021 que a Coordimadora d'Associacions per la Llengua (CAL). Així el preseidente de l'entitat va tancar amb un parlament davant del Castellet amb un discurs contundent pr l'ús social de la llengua al conjunt dels Països Catalans.