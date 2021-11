Català a l'escola

Escola Valenciana: "Necessitem un gran pacte lingüístic i interterritorial pel futur del valencià"

Escola Valenciana ha reunit Activistes i persones vinculades a l’entitat, representants institucionals i personalitats valencianes en la XVIII Nit d’Escola Valenciana, celebrada aquest dissabte 13 de novembre a l’Auditori Municipal de Vila-real (la Plana Baixa). La capital de la Plana Baixa ha estat testimoni dels premis anuals d’Escola Valenciana, un acte conduït per la periodista i poetessa vila-realenca Susanna Lliberós i dirigit per la dramaturga Núria Vizcarro.

Enguany, Escola Valenciana ha volgut reconéixer la trajectòria i paper destacable en la promoció i la defensa de la nostra llengua amb els guardons a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a Joan Francesc Mira, a la Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real i a l’Associació Cultural Socarrats.

La llibertat ha sigut l’element central de tota la gala, en la qual també s’ha reivindicat la figura de Joan Fuster, amb un bon grapat d’aforismes i mencions a l’escriptor, ja que 2022 serà Any Fuster i commemorarem el 100 aniversari del seu naixement.

El president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, es va adreçar al públic amb l’aforisme de Fuster “Si tens un fill, ensenya'l a ser lliure. Encara que siga a costa teua. En realitat, haurà de ser a costa teua”. Des de l’Auditori de Vila-real, “un dels millors exemples de la irreductibilitat de valencianes i valencians, que fórem, som i lluitarem per seguir sent, poble”, Escola Valenciana ha volgut reconéixer “algunes i alguns dels paladins i personalitats més compromeses amb la construcció d’un País amb identitat pròpia, amb estima per les tradicions i amb la voluntat de ser lliure”.

Badenes va centrar el seu discurs en la necessitat d’un gran “pacte lingüístic, on estiguem representades tota la societat civil, tota la política, els sindicats i les associacions de tots els territoris que compartim llengua”. És per això que Escola Valenciana posarà “al servei de la societat tota la seua voluntat, capacitat i estructura per aconseguir un gran acord interterritorial pel futur del valencià”.

A l’acte ha acudit el president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes; el conseller d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà; la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; la regidora de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, Noelia Sambás; la regidora de Cultjura de l’Ajuntament de Vila-real, Rosario Royo; el regidor de Ciència, Innovació i Universitatsde l’Ajuntament de Vila-real, Eduardo Pérez; el President de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer; el vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Joan Rafael Ramos; els acadèmics de l'l’Acadèmia Valenciana de la Llengua Rosa Agost i Josep Palomero; el senador de Compromís Carles Mulet; el secretari autonòmic de Participació i Transparència, Antoni Llorente; la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego; el director territorial d’Innovació Educativa i Ordenació, Alfred Remolar; la vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat de la Universitat Jaume I de Castelló, Pilar Safont; el director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant, Ferran Isabel; la diputada de Compromís Mònica Àlvaro; la diputada de Podem Marisa Saavedra; l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares; el regidor d’Educació Participació Ciutadana i Plurilingüisme de l’Ajuntament de Castelló, Francesc Mezquita; la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Altea, Aurora Serrat; el representant de Podem, Ramon Cardona; el President d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà; la representant d’Esquerra Republicana, Laura Domingo; el gerent de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés; el delegat de l’Institut d’Estudis Catalans a Castelló, Vicent Pitarch; el membre del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Marc Pallarés; el membre del Secretariat Nacional de l’STEPV, Alejandro López; el secretari general de CCOO Castelló, Albert Fernández; la secretària general de la Federació d’Ensenyament de CCOOPV, Xelo Vals; la membre del Secretariat d’Intersindical Valenciana, Ester Rincon; la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver; la membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural, Maria Majó; la secretària d’Amics de la Bressola, Montse Higueras; els representants de Decidim País Valencià, David Casanova i Salvador Baca; el delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manolo Carceller; el membre de l’Associació de Directors i Directores del País Valencià, Noel Manzanares; i el representant de l’Associació per la Justícia i contra la Corrupció, Antoni Porcar.

Guardons de la XVIII Nit d’Escola Valenciana

El primer guardó a lliurar ha estat el Guardó a l’Ús Social del Valencià, atorgat a la Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real. Escola Valenciana ha volgut reconéixer amb aquest guardó “l’esforç constant i la tasca que duen a terme des d’aquest la Regidoria, que ha esdevingut llança, escut i exemple per a tots els que cada dia volem avançar junts en valencià”.

A continuació, l’entitat ha lliurat el guardó a la Trajectòria Individual, que porta el nom en record de Josep Vicent Garcia, i que enguany ha rebut l’escriptor, antropòleg, sociòleg i professor universitari Joan Francesc Mira, “per tota una vida plasmant la realitat lingüística i social d’aquest País, inspirant a generacions senceres a sentir la nostra causa com a seua”.

En tercer lloc, ha arribat el torn del guardó Honorífic d’Escola Valenciana, en el qual l’entitat ha volgut reconéixer la incomparable tasca per la normalització i representació de la nostra llengua per part de l’Acadèmia Valenciana per la Llengua. Aquest guardó ha estat recollit pel president de l’AVL, Ramon Ferrer Navarro.

Per últim, Escola Valenciana ha atorgat el Guardó Extraordinari a l’Associació Cultural Socarrats, per “mantindre viva la flama de l’esperit Valencià i treballar de manera incansable els aspectes culturals que ens fan créixer com a poble i com a país”.

L’escola que ens fa lliures

La XVIII Nit ha sigut l’entorn en el qual Escola Valenciana ha fet públic el lema, imatge i dates de les Trobades d’Escoles en Valencià 2022. Després que en 2020 l’entitat haguera de cancel·lar les Trobades “per primera vegada en més de 30 anys”, i amb els actes simbòlics que van representar les “ReTrobades” en 2021, l’entitat presenta les Trobades 2022 amb l’objectiu que “parlem de futur i de l’impuls necessari que li cal a la nostra llengua”.

En 2022, centenari del naixement de Joan Fuster “des d’Escola Valenciana seguirem treballant perquè s’eduque en llibertat a tots els xiquets i xiquetes del nostre país, encara que siga a costa nostra”. Per això mateix, el lema triat per Escola Valenciana per a les Trobades 2022 serà «l’Escola que ens fa lliures».

Segons Badenes, “l’escola que ens fa lliures és la de Joan Fuster i la de totes I tots els mestres que dia a dia ens fan, i ens han fet, persones lliures, amb consciència i capacitat crítica”.

Les Trobades 2022 seran un clam per l’escola crítica, laica, intercultural. Una escola feminista, coeducativa i inclusiva amb totes les identitats sexuals i de gènere. Aquestes festes per la llengua també faran valdre “l’escola sostenible, pacifista i solidària”. En definitiva, “aquestes trobades van dedicades a totes les persones que fan l’escola valenciana, l’escola que ens fa lliures”.

Escola Valenciana ha encarregat la imantge de les Trobades 2022 a la il·lustradora valenciana Paula Pérez de Lanuza, més coneguda com a Paulapé, una “filla de les Trobades i un exemple del fet que l’educació valenciana prepara per a una vida de creativitat i llibertat”.

Les Trobades 2022 s’obriran el 27 de març a Crevillent (el Baix Vinalopó i el Baix Segura), Rafelbunyol (l’Horta Nord) i Mutxamel (l’Alacantí). L’1 d’abril tindrà lloc la Trobada de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí a Sant Vicent del Raspeig i el 3 d’abril tindrà lloc la Trobada Infantil i Primària de l’Alacantí a Mutxamel i també se celebraran les Trobades a El Pinós (les Valls del Vinalopó) i Alfarb (la Ribera). El 9 d’abril celebrarem la trobada de Benigànim (la Vall d’Albaida) i el 10 d’abril tindrà lloc la trobada de València al barri de Campanar. El 7 de maig tindran lloc les Trobades a Canet d'En Berenguer (el Camp de Morverdre) i Quart de Poblet (l’Horta Sud). El dia 17 de maig les Trobades visitaran La Llosa de Ranes (la Costera) i Casinos (el Camp de Túria). Les Trobades de Parcent (la Marina Alta), Miramar (la Safor-Valldigna), Agres (l’Alcoià i el Comtat) i Cinctorres (els Ports) se celebraran el dia 21 de maig i l’última Trobada tindrà lloc el 28 de maig a Callosa d'En Sarrià (la Marina Baixa). A més, Escola Valenciana celebrarà les Trobades a Almassora (la Plana Alta), Almenara (la Plana Baixa) i l’Alt Palància, encara sense data.