esborrem la frontera

El poble fa possible la reobertura del coll de Banyuls

Membres del Col·lectiu per l'Obertura dels Passos Fronterers i del partit Unitat Catalana han passat a l'acció avui. Una colla de valentes i de valents han obert el coll de Banyuls vergonyosament tancat des del 21 de gener d'enguany per l'estat francès. Així han reobert el pas entre la Marenda i l'Alt Empordà que porta tancat molt de temps per part de la Préfet des Pyrénées-Orientales , segons informa Blog Catalunya Nord