Nadal21

El Moviment ProAmnistia i des de diferents col·lectius de represaliades polítiques convoque una marxa de torxes a Barcelona sota el lema lema "PER NADAL US VOLEM ALS CARRERS"

El Moviment ProAmnistia i des de diferents col·lectius de represaliades polítiques fa una crida a participar en la #MarxaDeTorxes d'aquest any que portarà com a lema "PER NADAL US VOLEM ALS CARRERS" i tindrà lloc el proper dissabte 18 de desembre a les 19 hores a Barcelona. Han decidit agafar el relleu de RESCAT i entomar la seva històrica feina d'organitzar una marxa on TOTES les preses i represaliades polítiques tinguem veu.

El dia 18 de desembre ompliren Barcelona convençuts de que l'única sortida que tenen com a poble és la unitat de totes les lluitadores que hem decidit no defallir fins a aconseguir la nostra fita. Marxaran amb la veu de tots ells, sota un sol clam: #LlibertatPresesPolitiques #AmnistiaTotal