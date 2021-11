25-N

El moviment feminista convoca mobilitzacions arreu de les Terres de l'Ebre

En roda de premsa davant dels Jutjats de Tortosa, Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre han anunciat un seguit d'accions i mobilitzacions a diferents municipis en motiu del 25N, Dia Internacional Contra la Violència Masclista.

Sota el lema Foc al Patriarcat! Feministes de les Terres de l'Ebre en lluita, Assemblea Vaga Feminista i diversos col·lectius feministes que l'integren, busquen "denunciar les violències que són exercides sobre les dones de tot el món i reclamar polítiques per a la seva erradicació."

Doina Gherta, membre de l'assemblea, ha aprofitat per assenyalar la violència institucional exercida pel sistema judicial i ha exigit justícia feminista "basada en els criteris de reparació, respecte a la víctima i garantia de no repetició", així com més polítiques i actuacions de prevenció de les violències masclistes. Gherta també ha denunciat el discurs misogin i racista de l'extrema dreta, "un perill que es veu reflectit en l'augment de les agressions LGTB-fòbiques, transfòbiques i racistes en tot l'estat" ha assegurat.

Per la seva banda, Marta Sans, membre també de l'assemblea, ha tornat a denunciar els obstacles amb els quals es troben les dones ebrenques que desitgen avortar i ha denunciat la violència obstètrica a la qual es veuen abocades. Sans, ha anunciat les diverses accions i convocatòries que ha organitzat el col·lectiu a diferents municipis de les Terres de l'Ebre, entre ells Alcanar, la Ràpita i Tortosa. Ha remarcat la importància de les passejades i concentracions "com a acte per empoderar-nos i ocupar els carrers, perquè son part del nostre dret com a persones, i no recaure en el discurs de la temor que ens ven donat pel sistema i les institucions".

Finalment, la roda de premsa ha finalitzat en una acció davant dels Jutjats on diverses membres de l'assemblea han dibuixat a terra les 27 siluetes de cossos per recordar les 25 dones i 2 criatures assassinades als Països Catalans per violència masclista.

Convocatòries:

25 de novembre:

Tortosa, 19h Marxa de Torxes no mixta (Passeig de l’Ebre, altura del Roser) i acte polític mixte a les 20h a la Plaça de l’Ajuntament.

La Ràpita, 19h Concentració Plaça del Cóc

28 de novembre:

Alcanar, al matí, passejada feminista