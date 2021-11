català

Demanen a la Comissió Europea que intercedeixi en la defensa dels drets lingüístics digitals del català a l’Estat espanyol

La Plataforma per la Llengua ha denunciat a la Comissió Europea el fet que l'Estat espanyol hagi rebutjat les peticions per incloure els drets lingüístics del català a la Carta de Drets Digitals i que, d'aquesta manera, hagi ignorat la resolució del Parlament Europeu que demanava garantir la igualtat lingüística a Internet.En una carta enviada per Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua, a Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva i responsable d' Una Europa Adaptada a l'Era Digital , l'entitat li demana que sol·liciti al govern espanyol quins mecanismes té previstos per incloure la diversitat lingüística interna en l'era digital, per reduir la bretxa digital dels parlants de les llengües que no són el castellà i per atendre, en definitiva, la resolució europea del 2018.Aquesta resolució, aprovada pel 86,9% dels diputats del Parlament Europeu, instava els estats membres a promoure l'ús dels diferents idiomes en serveis digitals com les aplicacions mòbils, a desenvolupar polítiques globals i estratègies per promoure el multilingüisme en l'entorn digital i a consolidar les llengües minoritàries i regionals.Tanmateix, l' esborrany de la Carta de Drets Digitals presentada pel govern espanyol el 2020 no feia cap referència a aquesta diversitat lingüística i tampoc no n'hi ha cap a la proposta de redactat presentada aquest juliol després d'un procés participatiu. En aquesta proposta, l'Estat ha ignorat de manera flagrant les propostes promogudes pel Kontseilua , entitat de promoció de la llengua basca, fetes amb les aportacions de Plataforma per la Llengua, Obra Cultural Balear, A Mesa pola normalización lingüística, Elhuyar i .eus.Les al·legacions demanaven incloure a la Carta de Drets Digitals una referència a la resolució del Parlament Europeu i diversos elements aprovats en aquella resolució, com ara la no exclusió digital derivada de la bretxa tecnològica lingüística, la inclusió de les llengües nadiues diferents del castellà en els processos de participació, el desenvolupament de la tecnologia en els diferents idiomes nadius, l'alfabetització digital o el dret de rebre resposta en aquestes llengües per part dels poders de l'Estat.A la carta, Plataforma per la Llengua trasllada a la vicepresidenta Vestager la preocupació perquè l'Estat doni l'esquena al dret de la Unió Europea i a la voluntat majoritària dels europarlamentaris.