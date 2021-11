Debat: "Claus de la llei estatal d’habitatge des de baix" a Barcelona

La Crida a un Pacte per l’Habitatge, impulsada per la FAVB, ha organitzat el pròxim dijous 2 de desembre a les 18.30 h al CC Convent de Sant Agustí el debat "Claus de la llei estatal d’habitatge des de baix", que vol aclarir quines són les mancances del text presentat l’octubre passat per PSOE i Podemos com a Projecte de llei per al seu tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats.

El periodista Andreu Merino conduirà l’acte, que centrarà tres ponències sobre qüestions cabdals. La primera del Sindicat de Llogateres, al voltant del preu dels lloguers, perquè el seu impacte serà limitat i per veure en què xoca amb la Llei catalana. La segona, de la PAH de Barcelona, abordarà els desnonaments i la poca ambició de la llei al respecte, així com les propostes de millora. L’Observatori DESC, per últim, tractarà com la llei afectarà negativament la mesura del 30% que s’ha aprovat a Barcelona.

Hi haurà una fila zero integrada pel conjunt d’entitats que formen part de la Crida i s’obrirà un debat amb les persones assistents.

L’acte es podrà seguir en streaming al canal de YouTube FavbBarcelona i a les xarxes socials amb l'etiqueta #leyviviendaestataladebat.