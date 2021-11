"Aconseguim que la majoria de grans marques tèxtils etiquetin en català"

actualment el 65% de la facturació del sector al mercat espanyol correspon a empreses que etiqueten en català. Fins fa dos anys, la nostra llengua era pràcticament residual a la gran indústria del sector.



D'ençà que la primavera de 2019 H&M, la setena marca tèxtil amb més facturació al mercat espanyol, i Uniqlo, considerada per la consultora Brand Finance com la setena marca del sector tèxtil més valuosa del món.



Ara mateix, les grans marques que inclouen el català a l'etiquetatge gràcies a la nostra mediació són Mango, Bobo Choses, Bóboli, Punto Blanco, Punto Roma, Desigual, Canada House, Tinny Cotons i les del grup



A més, Plataforma per la Llengua ha aconseguit el compromís per escrit d'empreses com Zeeman, Calzedonia i SuperDry per començar a etiquetar en català de manera imminent. Són tres marques que pel seu volum i penetració al mercat farien augmentar de manera significativa l'oferta de tèxtil etiquetat en català. Calzedonia, de fet, forma part de les deu marques del sector que més facturen.



L'ONG del català vetllarà perquè aquest compromís es materialitzi com més aviat millor i, mentrestant, continua contactant amb empreses perquè es comprometin a etiquetar en català. A hores d'ara, Nike, Benetton, C&A, Lacoste, G-Star, Diesel i The Animals Observatory ja estudien la petició de Plataforma per la Llengua per incloure'l i algunes ja han incorporat parcialment el català en etiquetes complementàries. És el cas de Benetton, que ha iniciat la campanya "Vesteix segur", en què sensibilitza els consumidors en sis idiomes, entre els quals el català, sobre la qualitat i la seguretat de la roba adreçada als infants.



Malauradament, però, no tot són bones notícies. De les empreses contactades n'hi ha que encara no han respost, però esperem que ho facin aviat, i també n'hi ha que directament han desestimat les peticions de Plataforma per la Llengua. És el cas de Bimba y Lola, Pepe Jeans i Levi Strauss.



Aquestes tres empreses han mostrat una actitud hostil cap a la proposta d'incorporar la nostra llengua a l'etiquetatge i han estat denunciades per l'ONG del català a la Generalitat, que ja ha iniciat les actuacions per avaluar si han comès una infracció administrativa en matèria de consum. Cal recordar que fa onze anys el Parlament de Catalunya va aprovar la



Plataforma per la Llengua vol potenciar el consum responsable en l'àmbit lingüístic i per això aconsella consumir marques que compleixin el Codi de consum de Catalunya i respectin els drets lingüístics dels consumidors. En paral·lel, treballa amb les empreses per sensibilitzar-les sobre la legislació en matèria lingüística i perquè introdueixin el català als seus productes i serveis. Avui, gràcies a la feina de l'entitat, podem celebrar que la majoria de grans empreses tèxtils ja etiqueten en català i que el 65% de la facturació total del sector ja correspon a marques responsables lingüísticament. El sector tèxtil continua fent passos endavant en la normalització del català . Després de dos anys de treball intens de Plataforma per la Llengua,al mercat espanyol correspon a. Fins fa dos anys, la nostra llengua era pràcticament residual a la gran indústria del sector.D'ençà que la primavera de 2019 Inditex va satisfer les peticions de Plataforma per la Llengua i va incorporar el català a l'etiquetatge dels productes, són moltes les empreses que hem aconseguit que en segueixin els passos. Les últimes:al mercat espanyol, i, considerada per la consultora Brand Finance com laAra mateix, les grans marques que inclouen el català a l'etiquetatge gràcies a la nostra mediació són Mango, Bobo Choses, Bóboli, Punto Blanco, Punto Roma, Desigual, Canada House, Tinny Cotons i les del grup Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women'secret), a més d'H&M, Uniqlo i les del grup Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho i Uterqüe).A més,d'empreses com Zeeman, Calzedonia i SuperDry per començar a etiquetar en català de manera imminent. Són tres marques que pel seu volum i penetració al mercat farien augmentar de manera significativa l'oferta de tèxtil etiquetat en català. Calzedonia, de fet, forma part de les deu marques del sector que més facturen.L'ONG del català vetllarà perquè aquest compromís es materialitzi com més aviat millor i, mentrestant, continua contactant amb empreses perquè es comprometin a etiquetar en català. A hores d'ara, Nike, Benetton, C&A, Lacoste, G-Star, Diesel i The Animals Observatoryper incloure'l i algunes ja han incorporat parcialment el català en etiquetes complementàries. És el cas de Benetton, que ha iniciat la campanya "Vesteix segur", en què sensibilitza els consumidors en sis idiomes, entre els quals el català, sobre la qualitat i la seguretat de la roba adreçada als infants.Malauradament, però, no tot són bones notícies. De les empreses contactades n'hi ha que encara no han respost, però esperem que ho facin aviat, i tambéde Plataforma per la Llengua. És el cas de Bimba y Lola, Pepe Jeans i Levi Strauss.Aquestes tres empresescap a la proposta d'incorporar la nostra llengua a l'etiquetatge i han estat denunciades per l'ONG del català a la Generalitat, que ja ha iniciat les actuacions per avaluar si han comès una infracció administrativa en matèria de consum. Cal recordar que fa onze anys el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya i que des de llavors és obligatori que les dades d'etiquetatge, instruccions, embalatges i manuals dels productes distribuïts a Catalunya, com també les factures i els pressupostos, siguin, com a mínim, en català i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareguin.Plataforma per la Llengua vol potenciar eli per això aconsella consumir marques que. En paral·lel, treballa amb les empreses per sensibilitzar-les sobre la legislació en matèria lingüística i perquè introdueixin el català als seus productes i serveis. Avui, gràcies a la feina de l'entitat, podem celebrar que la majoria de grans empreses tèxtils ja etiqueten en català i que