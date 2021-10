Vaga

Vaga del Sector Públic a Catalunya i Mobilitzacions

El proper dijous 28 d’octubre tindrà lloc una vaga general al sector públic per evitar el que probablement serà l'ERO més gran de la història al sector públic: La lluita contra el conegut com a ‘Icetazo’, el Reial Decret que burla la jurisprudència europea per estabilitzar els prop de 800.000 interins i interines en frau de llei de les diferents administracions.



Prop de 100.000 persones del sector públic a Catalunya tenen el seu lloc de feina en perill. Després d’haver patit durant anys l’ús indiscriminat i fraudulent de la figura de l’interinatge com a mètode de precarització, ara es veuen abocades a concursos que poden fer que acabin al carrer com a premi.



Aquest recorregut es va facilitar pel vergonyós pacte CCOO-UGT-CSIF que aplanava el camí a una tramitació parlamentària que va ser posible gràcies al suport que ERC hi va donar al darrer moment. Malgrat la petitíssima millora (exclusió de personal amb més de 10 anys al mateix lloc de feina) el gruix de les mesures continua endavant.



Ara, els mateixos que han redactat i aprovat la traïció, demanen que confiem amb les esmenes, una tècnica clara per dividir el personal intentant fer veure que a nivell individual, si callen i estudien, es poden salvar.



Ha arribat l’hora de la vaga! Des de la Taula Sindical de Catalunya (CGT, CNT, IAC, COBAS, COS, SO) s’ha fet un pas endavant i solidari convocant una vaga que s’espera tingui també una forta presència al carrer durant tota la jornada, amb diversos piquets i manifestacions per tot el territori.



Des de la CGT denunciem la campanya d’esquirolatge que està duent a terme CCOO i UGT, disfressada “d’informació” sobre una vaga que no només no convoquen, sino que combaten obertament, posant-se del costat de les diverses patronals del sector públic.



Fem una crida a tothom, interines o no interines, a fer vaga al carrer i participar de les principals mobilitzacions d’aquell dia.

No a l’Icetazo!

Estabilitat i fixesa per les interines

BARCELONA

- 9.30h: Piquet unitari central, Diputació de Barcelona-Can Serra-. Rambla de Catalunya, 126

- 12.00h: Manifestació Plaça Urquinaona



LLEIDA

- 9.00h: Piquet CGT. Plaça Paeria

- 13.00h: Concentració a la Plaça de la Pau.

- 18.00h: Manifestació c/Lluís Companys



TARRAGONA

- 8.00h: Piquet Unitari Central: Subdelegació govern. Plaça Imperial Tarraco, Tarragona

- 12.00h: Manifestació. Rambla Nova- Plaça Imperial Tarraco



GIRONA

- 12.00h: Concentració a la Delegació del Govern de la Generalitat, c/Pompeu Fabra



CATALUNYA CENTRAL

- 8.30h: Davant els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central. Crta de Vic, 175 de Manresa

- 9.50h: Davant RENFE de Manresa per anar a la manifestació de Barcelona



MARESME-VALLÈS ORIENTAL

- 9'30h: Piquet i encartellada al Consell Comarcal de Mataró. Plaça Miquel Biada, 1



VALLÈS OCCIDENTAL

- 7:30h: Davant de l'Aldi de Barberà

(15' caminant d'estació de Barberà i aparcament per qui porti vehicle)