lluita institucional

Sumem Banyoles votarà en contra a les ordenances fiscals

Tot i les trobades amb l’equip de govern, Sumem Banyoles votarà en contra a les ordenances fiscals. Dimecres al vespre, en roda de premsa, comunicava les raons que portaran a la formació a votar en contra al punt de les ordenances del 2022 del proper ple municipal.

Non Casadevall i Jana Soteras, regidores del grup municipal han exposat que, al juliol, el grup de govern va oferir a la resta de grups parlar sobre les ordenances i els pressupostos; d’aquesta manera, Sumem Banyoles s’ha assegut en tres ocasions amb la regidora d’Hisenda per dialogar sobre les diverses propostes que els hi van fer arribar i que van fer públiques mesos enrere. De les més de 25 propostes, només una s’ha inclós a la proposta definitiva, referent a la bonificació del 50% de l’IBI a aquells habitatges que decideixin instal·lar plaques fotovoltaiques.

Malgrat les trobades amb l’equip de govern, Sumem Banyoles ha decidit oposar-se a les ordenances fiscals. El motiu principal ha estat la puja, per segon any consecutiu, de la taxa d'escombraries. Per a la formació, és un dels esculls insalvables per poder donar suport a les ordenances fiscals del 2022. Han insistit que aquesta puja és un preludi del que succeirà els propers anys, tenint en compte que el manteniment del mateix model de recollida amb contenidors impedirà augmentar la fracció de deixalles separades i, a banda de les inevitables sancions de la UE per no assolir els objectius fixats, el preu per tona que cal pagar a l'abocador anirà en augment.

Amb l’actual model de deixalles, el tant per cent de recollida selectiva a Banyoles està estancat entre el 36 i el 40%, des de fa 5 anys. Per sota de la mitjana gironina (43%) i catalana (45%). La Unió Europea exigeix que el percentatge del reciclatge dels residus estigui 55% el 2025; 60% el 2030 i 65 % el 2035. Banyoles avui té un 40% de selectiva i un 60% de rebuig (dades de 2020).

Tot i així, Sumem Banyoles seguirà treballant i fent propostes per millorar les ordenances del 2023 i els pressupostos municipals, amb l’objectiu que totes les banyolines es sentin representades.