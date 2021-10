LLUITA INSTITUCIONAL

Salellas: “Junts i ERC estan deixant el futur de Girona en mans de l’espanyolisme i la dreta”

· El cap de l’oposició exigeix transparència i que s’expliquin quines contrapartides rebrà Pamplona a canvi del vot per aprovar els pressupostos

Aquest passat dilluns Girona va aprovar els pressupostos i les ordenances per l’any 2022 gràcies a l’abstenció del regidor expulsat de Ciutadans, Daniel Pamplona. Per a Guanyem, el pacte al qual ha arribat el govern de Junts i ERC amb Pamplona suposa “deixar el futur de Girona en mans de l’espanyolisme i la dreta”. Salellas ha qualificat “de fracàs per a la ciutat” que la clau de la governabilitat recaigui en Pamplona: “És impossible fer les polítiques progressistes que necessita la ciutat si es dona el poder de decisió a una persona contrària a les polítiques socials que necessitem com a ciutat”. “El desgast i la desorientació de Junts i ERC es fa evident amb aquest pacte i fa més necessària que mai una alternativa progressista, republicana i transformadora que tingui una visió clara i de futur per Girona”, ha reblat Salellas.

Així mateix, el cap de l’oposició ha parlat de la “desorientació absoluta del govern de Marta Madrenas” a qui manca “un projecte consistent de ciutat”. Salellas s’ha reafirmat en aquesta consideració argumentant que el govern ha hagut de buscar “tot tipus d’aliances esporàdiques i contradictòries” per anar aprovant els pressupostos des de l’arribada a l’alcaldia de Madrenas: el 2018 ho va fer amb el suport del PSC, el 2019 els va pactar amb PP i ERC, el 2020 amb Guanyem Girona, el 2021 no va ser capaç d’aconseguir suports i es van haver de prorrogar i aquests últims s’han aprovat gràcies al regidor expulsat de Ciutadans. “És impossible bastir un projecte de ciutat sòlid i de futur amb aliances efímeres i que canvien radicalment d’un any per l’altre”, ha reblat Salellas.

D’altra banda, des de Guanyem reclamen transparència en l’acord de dilluns. Salellas assegura que al plenari no es va explicar en què consistia el pacte: “El govern ha d’explicar molt bé quines contrapartides rebrà l’exregidor de Ciutadans a canvi de de permetre l’aprovació del pressupost. Una decisió d’aquesta magnitud no pot quedar sense explicació”.

Entrant al detall dels comptes, Salellas ha destacat que en línies generals es mantenen les partides de cada àrea. “Ens trobem davant d’un pressupost molt semblant al de 2020 i això vol dir que no es té en compte el terratrèmol social i econòmic que ha suposat la pandèmia”, ha argumentat. En la mateixa línia, el cap de l’oposició ha qüestionat les ordenances fiscals que es van aprovar ahir al plenari, també gràcies a l’abstenció de l’exregidor taronja. “Incrementar els impostos sense tenir en compte la progressivitat només ens acosta cap a unes taxes més injustes”, ha dit Salellas.

Finalment, sobre el contracte de la neteja Salellas ha destacat que el govern “s’ha embolicat ell tot sol per la manca de voluntat de negociació”. “Han tingut deu anys per treballar aquest nou contracte i ara ens trobem en un atzucac i ens manen presses quan mai s’han volgut asseure a negociar amb l’oposició el model”, ha explicat. Guanyem ha sigut especialment crític amb l’alcaldessa, ha qui ha titllat de responsable del “desgavell” generat pel regidor Eduard Berloso. “Madrenas va col·locar Berloso primer de càrrec de confinança i després de regidor amb l’objectiu de desencallar els tres grans contractes: neteja, aigua i incineradora. Portem anys de retard amb els tres temes i els gironins i gironines ho estan pagant”, ha afegit. “La gestió del govern és un desastre”, ha reblat.