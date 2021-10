Mossos d'Esquadra

Sabater: ‘La comissió sobre model policial ha de ser l’auditoria que Interior mai va arribar a fer’

La diputada de la CUP-NCG presidirà la comissió d’estudi amb l’objectiu de dotar el Parlament d’un mecanisme de control públic i independent sobre cossos policials

La diputada de la CUP-NCG, Dolors Sabater, presidirà la comissió d’estudi del Parlament sobre el model policial a Catalunya. Segons els anticapitalistes, aquesta comissió ha de servir per fer “l’auditoria més gran de la història” que el departament d’Interior mai va arribar a fer.

La comissió parlamentària, que iniciarà el mes de novembre, es dividirà en diversos blocs que tindran com a objectiu estudiar el seguiment d’activistes polítics, les bases d’informació i els sistemes de vigilància i seguiment; la revisió del model d’ordre públic; la transparència en la informació interna del Departament d’Interior i cossos policials; i finalment, els mecanismes de control i d’investigació als cossos policials.

Els anticapitalistes afirmen que cal “una revisió profunda d’aquests aspectes, habituals en les actuacions policials, si es vol avançar cap a una transformació del model policial verdaderament democràtica” i que cal que els cossos policials “posin al centre de la seva activitat la defensa dels drets fonamentals de la població”.

La formació independentista assegura que “és urgent avançar en un canvi de model policial” i que per aquest motiu, és un punt d’inici necessari la creació d’un mecanisme independent de control policial per tal de fiscalitzar “les males praxis dels cossos de seguretat”, tal com porten temps exigint entitats en defensa dels drets humans i com fan en una vintena d’estats d’arreu del món.

La CUP ha insistit amb què aquest debat ha “estat obviat des de fa massa temps per les institucions” i que ara, cal impulsar immediatament el mecanisme independent que estudiï i avaluï les actuacions policials per tal de detectar, sancionar i corregir les accions contràries als estàndards internacionals de drets humans.