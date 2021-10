Turisme massiu

Propostes per al canvi de model de territoris turistitzats a la Contracimera veïnal sobre turisme

La contracimera Propostes per al canvi de model de territoris turistitzats tindrà lloc els dies 26 i 27 d’octubre al centre de Barcelona, en paral·lel i molt a prop de la cimera The future of Tourism, destinada a la reactivació del turisme de masses.

Concretament, a l’Escola Drassanes (carrer Nou de Sant Francesc 11) i a l’espai veïnal Borsí (carrer Avinyó 23 / Placeta de la Verònica), al barri Gòtic.

Dimarts 26, 17:30h a l’Escola Drassanes, taula sobre model econòmic:

Economies per la vida com a alternativa al model econòmic i turístic imperants

En un moment en què tant l’emergència climàtica com el coronavirus i els seus impactes fan encara més evident la necessitat d’un canvi global de model, assistim a tot tipus de resistències per part dels poders. Davant d’aquest panorama, escoltarem les experiències de diferents processos de transició abans d’obrir el debat per recollir veus diverses.

Hi participen:

Zeroport, Ecologistes en Acció i d'altres organitzacions i col·lectius que treballen en aquests àmbits.

Dimecres 27, 18h al Borsí, taller de conclusions i propostes

Amb les conclusions de les diferents taules del dia anterior, generarem un espai de diàleg que faciliti les Propostes per al canvi de model de territoris turistitzats.

Hi participen:

Joana Bregolat (ODG), Albert Recio (Favb) i Jordi García (XES).

Dimarts 26, 17:30h al Borsí, taula sobre impactes laborals:

Precarització i exclusió social en l'àmbit laboral del sector turístic

Partirem d’una investigació que constata que els col·lectius que ja abans de la covid patien precarització i exclusió són els que més han patit els seus efectes, especialment les persones que treballen en feines relacionades amb el turisme. Posteriorment, presentarem iniciatives de diferents col·lectius per revertir aquesta situació.

Hi participen:

Kellys Barcelona, Rosa Batalla (XAREC), Alejandro González (investigador URV)

Dimarts 26, 19:30h Escola Drassanes, taula sobre impactes en l’accés a l’habitatge:

L'allotjament turístic com a vulneració del dret a l'habitatge: hotels, pisos i habitacions turístiques

Barcelona, com tantes ciutats turistitzades, té un greu problema d'expulsió de veïnat per especulació turística de l'habitatge. El cas més àmpliament conegut i rebutjat per la societat és el dels pisos turístics, però no podem oblidar que la majoria de l'immens parc hoteler de la ciutat, especialment del centre, està construït sobre habitatge buidat. Actualment ens trobem davant d'una nova amenaça: la decisió municipal, en el marc del nou PEUAT, sobre la prohibició o regulació del lloguer d'habitacions per dies, un debat tan necessari com inexistent fins ara.

Hi participen:

Rodrigo Martínez (investigador UAB), Lucía Delgado (PAH Barcelona), Àlex Francès (Sindicat de Llogaters), Martí Cusó (ABDT / Resistim al Gòtic).

Dimarts 26 19:30h al Borsí, taula sobre lluita ecologista, grans infraestructures i béns comuns:

Els moviments socials davant del negacionisme climàtic

Poques setmanes després de la gran manifestació del 19S que va aturar -almenys temporalment- l'ampliació de l'aeroport del Prat, veiem intents reiterats de tornar a obrir el debat, mentre que el Port continua la seva expansió constant i hi ha amenaces d'altres ampliacions aeroportuàries a l'Estat. Hi ha la sensació que, malgrat els impactes climàtics, la contaminació i la destrucció d'ecosistemes clau per a la vida; només una vigilància ferma i constant per part dels moviments socials pot impedir que es mantinguin les polítiques ecocides. En l’escenari post-19S, plantegem un debat obert sobre estratègies de futur.