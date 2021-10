Presentació aixafen el Feixisme

Avui fa 85 anys que Catalunya va vèncer el feixisme. (19 de juliol de 2021)

L’alçament dels franquistes un dia abans arreu de l’estat, va ser frenat un dia com avui a Catalunya

El mateix any 1936, Pere Català i Pic, realitzava aquesta fotografia davant de capitania general de Barcelona, que 85 anys més tard, des de la Fundació Reeixida hem tornat a publicar. Aquesta imatge muda, una vegada encartellada arreu de Catalunya, i enviada a les delegacions estrangeres del comissariat de propaganda l’any 1936, no va necessitar cap traducció, qualsevol demòcrata del món podia entendre el seu significat, avançant-se d’aquesta manera tres anys a la lluita contra Hitler i els seus companys Franco i Mussolini.

Ens ha semblat clar des de Reeixida, com sempre fem, amb la idea d’anar a l’arrel, buscar els familiars de l’històric fotògraf, aconseguint el permís de reproducció de l’icònic cartell. I de lligar-ho amb un dels fotògrafs actuals, amb un compromís més clar per a la lluita contra el feixisme, en Jordi Borràs, que s’ha ocupat de la reproducció i postproducció (amb la pertinent restauració digital de l'original) del cartell que Pere Català i Pic va amagar en una maleta de doble fons, per tal de salvar aquesta obra, després de la caiguda el 1939.

Aquesta feina que hem realitzat des de la fundació Reeixida amb la commemoració dels 90 anys de Nosaltres Sols! aquest any també, els 80 anys de la creació del FNC l’any passat, la reedició del mapa dels Països Catalans de l’activista Joan Ballester i Canals, formen part del nostre projecte Memòria Nacional: D’aquesta manera fem sortir a la llum desenes de personalitats extraordinàries que han situat Catalunya i la lluita per la llibertat al centre de les seves vides.

Sempre fem servir la mateixa formula que és simple i directe, localitzar els familiars dels activistes, involucrar historiadors que donin validesa del que defensem, i fer-ho púbic arreu, premsa, ràdio i televisió.

Teixim complicitats, com les que ens aquesta ocasió hem fet amb la Federació Llull (que engloba Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l’Obra Cultural Balear), fem que s’acabin el stocks a les 80 llibreries més importants dels Països Catalans que ja tenen disponible el cartell, i esgotem els portals d’internet que el venen. Omplim cases, locals, associacions, seus de partits, organitzacions i sindicats nacionals.

Deixem clar que la nostra lluita ve de lluny, que no s’ha acabat, que ens convé explicar, treure de l’anonimat a tots aquells que abans de nosaltres ja lluitaven per els ideals de llibertat i República Catalana. El recorregut des de que hi ha independentisme a Catalunya, i ja en fa 130 anys, és el mateix, repressió, exili, presó... a les nostres mans està fer un canvi de mentalitat.

Canviem la mentalitat, guanyem la llibertat. Visca Catalunya Lliure!

Oriol Falguera – En nom de la Fundació Reeixida, el dia de la presentació oficial de la reedició del cartell Aixafem el feixisme de Pere Català i Pic, davant de Capitania General de Barcelona. (19 de juliol de 2021)