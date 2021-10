Vaga

Mobilitzacions a Tarragona durant la vaga del sector públic

La Taula Sindical de Catalunya (CGT, CNT, IAC, COBAS, COS, Solidaritat Obrera) ha convocat una Vaga General al Sector Públic per aquest dijous 28 d’octubre que dona cobertura a tot el personal de l’administració pública, tant funcionari com interí i laboral amb l’objectiu d’evitar que prosperi la Proposta de Llei per l’estabilització dels treballadors i treballadores, que passarà a tràmit al Congrés al mes de novembre.

Mobilització a Tarragona:

TARRAGONA

8.00h: Piquet Unitari Central. Subdelegació govern. Plaça Imperial Tarraco

12.00h: Manifestació. Rambla Nova – Plaça Imperial Tarraco