1-O

Les Marxes per commerar l'1-O esdevenen un clam per implementar el mandat del referèndum

La de Ponent (Fraga-Lleida), la del Nord (Sant Julià de Ramis-Girona) i la del Centre (Vinaròs-Sant Carles de la Ràpita)

Milers de persones han reivindicat el mandat de l’1-O en les tres marxes organitzades per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que s’han desenvolupat aquest dissabte. En la Marxa de Ponent, que ha sortit de Fraga, ha patit un encontre amb la Guàrdia Civil, que ha identificat algun conductors participants. A les vuit del matí ha sortit de Sant Julià de Ramis la Marxa del Nord, que ha estat la més multitudinària de totes amb diversos milers de persones, entre les quals ha participat la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie i epresident Quim Torra i a les dues de la tarda s'ha posat a caminar la Marxa de Vinaròs a la Ràpita, on també ha participat Paluzie.

La Marxa de Ponent ha començat a les 6 del matí a Fraga amb una cinquantena de participants. En aquest punt de sortida, l’organització ha explicat que la Guàrdia Civil ha identificat els conductors que han arribat amb els seus cotxes particulars, així com el xòfer d’un dels autocars llançadora que han posat a disposició dels participants. La marxa, de 27 quilòmetres, ha enfilat per l’autovia A-2 fins a l’hotel Casa Miquel d’Alcarràs, on s’hi ha unit el centenar de persones que han començat el recorregut des de ’Lo Casino’ d’aquesta població, punt de votació de l’1-O on van haver-hi càrregues policials. Aixó com també a l'Escola Oficial d'Idiomes.

Més de 3.000 persones han participat a la Marxa del Nord per reclamar la fi de la repressió i que s’implanti el “mandat de l’1-O”. Una marxa que ha sortit de Sant Julià de Ramis amb un miler de persones, però que ha anat agrupant més manifestants durant el recorregut fins a Girona. Un cop a la capital de la demarcació, els assistents han empaperat la seu de la Generalitat i han desplegat una gran estelada a la façana de l’edifici. Després s’han desplaçat fins al col•legi Verd, on la Policia Nacional va carregar fa quatre anys, per deixar-hi mig miler de clavells. Els assistents han reclamat que s’implanti el mandat de l’1 d’octubre.

Des del nord del País Valencià, a Vinaròs (Baix Maestrat) s'ha posat a caminar cap a les dues de tarda la Marxa del Centre sota la pancarta “Països Catalans lliures i sobirans” cap a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) amb recorregut de 21 quilòmetres. Els marxaires han passant per Alcanar i Les Cases fins a la plaça de l’U d’octubre de la Ràpita. ”Venim per defensar la república i la llibertat del nostre país”, ha expressat Albert Dasí, participant procedent del País Valencià.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Ahir vam superar previsions en dos dels actes que Decidim participava. A l'Alcora com a col·laborador de les Normes <a href="https://twitter.com/csxlallengua?ref_src=twsrc%5Etfw">@csxlallengua</a>, i a Vinaròs com a organitzador de la marxa fins a la Ràpita conjuntament amb <a href="https://twitter.com/AssembleaTE?ref_src=twsrc%5Etfw">@AssembleaTE</a> <a href="https://twitter.com/assemblea?ref_src=twsrc%5Etfw">@assemblea</a> <a href="https://t.co/Bpc4aGwnFf">pic.twitter.com/Bpc4aGwnFf</a></p>— Decidim Comarques del Nord (@Decidim_CN) <a href="https://twitter.com/Decidim_CN/status/1444594606969131009?ref_src=twsrc%5Etfw">October 3, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">A La Ràpita <a href="https://twitter.com/hashtag/LluitemiGuanyem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LluitemiGuanyem</a> Marxa Central des del PV <a href="https://twitter.com/DaDPV?ref_src=twsrc%5Etfw">@DaDPV</a> <a href="https://twitter.com/assemblea?ref_src=twsrc%5Etfw">@assemblea</a> <a href="https://twitter.com/ESTRELA_ROJA?ref_src=twsrc%5Etfw">@ESTRELA_ROJA</a> <a href="https://twitter.com/SolidaritatD?ref_src=twsrc%5Etfw">@SolidaritatD</a> <a href="https://twitter.com/EsmorzarD?ref_src=twsrc%5Etfw">@EsmorzarD</a> <a href="https://twitter.com/AccioCulturalPV?ref_src=twsrc%5Etfw">@AccioCulturalPV</a> <a href="https://twitter.com/omnium?ref_src=twsrc%5Etfw">@omnium</a> <a href="https://twitter.com/jccaparros?ref_src=twsrc%5Etfw">@jccaparros</a> <a href="https://twitter.com/jordigaseni?ref_src=twsrc%5Etfw">@jordigaseni</a> <a href="https://t.co/WVIom9FyMn">pic.twitter.com/WVIom9FyMn</a></p>— Encarna Canet (@EncarnaCanet) <a href="https://twitter.com/EncarnaCanet/status/1444591411337310212?ref_src=twsrc%5Etfw">October 3, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Som Països Catalans!<br>Lo Sénia no és Frontera!<a href="https://twitter.com/cupnacional?ref_src=twsrc%5Etfw">@cupnacional</a> <a href="https://twitter.com/assemblea?ref_src=twsrc%5Etfw">@assemblea</a> <a href="https://t.co/lOsA36qcq1">pic.twitter.com/lOsA36qcq1</a></p>— CUP Alcanar - les Cases ♀ (@CupAlcanarCases) <a href="https://twitter.com/CupAlcanarCases/status/1444317180850548739?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>