Conflicte laboral

La plantilla del 061 començarà una vaga indefinida a partir del 18 d'octubre

Després d'un procés on ha participat una gran part de la plantilla mitjançant votació telemàtica i assemblees. S'ha comunicat la convocatòria de vaga indefinida al servei d’atenció telefònica i gestió del 061 per part de la C.G.T., U.G.T i U.S.O.C validada per una gran majoria.

El 061 és un servei continuat d’atenció a la població donant un servei essencial.

La plantilla, formada aproximadament per 700 persones, demana que sigui directament el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i no una empresa externa com Ferrovial qui els contracti. Les treballadores ara es troben encabides en el conveni de telemàrqueting i canviant al SEM, tindrien millors condicions laborals i més possibilitat de conciliació familiar.

Les treballadores i treballadors que estan en eventualitat (afecta aproximadament unes 400 persones) el seu contracte és renovable mensualment, l'empresa intenta evitar d'aquesta manera una contractació indefinida i estable amb personal format i qualificat. Com a "recompensa" del sobreesforç sostingut durant la pandèmia, la plantilla ha vist reduït el seu salari. A sobre els contractes no compleixen amb cap tipus de conciliació familiar, a causa del sistema que es fa servir d'un calendari mensual, entre molts d’altres abusos.

Des de la CGT tenen molt clar que la subcontractació és l’esclavitud del nostre segle i no hauria d’existir. Tothom té molt present l’exemple que significa externalitzar serveis essencials com les elèctriques, que s'ha traduït en preus abusius i una atenció al usuari molt deficient.

No volen imaginar que succeiria si s'externalitzés més la sanitat. Exigim poder treballar en unes condicions dignes i aquestes només poden passar per la internalització d’aquest servei essencial per al dia a dia i la seguretat de la població.