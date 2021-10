Interins

La Intersindical-CSC defensa el concurs de mèrits per a resoldre la situació dels interins

La Intersindical-CSC, que no s'ha adherit a la vaga del 28 d'octubre, considera que "l'ICETADA és la porta a l'ERO més gran de la història de Catalunya" "i que planteja mesures que no ho resolen ni tenen en compte el bagatge i l'expertesa adquirida per aquest personal, que pot acabar acomiadat, amb la consegüent pèrdua de qualitat en el servei que hem d'oferir a la ciutadania."

El sindicat independentista planteja la plena estabilització del conjunt dels treballadors públics "de manera realista", raonament a partir del qual proposen "mesures extraordinàries": "habilitar mitjançant reforma legislativa el concurs de mèrits com a fórmula excepcional de les futures convocatòries d'estabilització del personal interí en abús de temporalitat."

En aquest sentit, en un comunidat difós avui insten les administracions públiques catalanes que apliquin "mesures urgents d'agilització dels processos selectius que estan en marxa", que no s'aprovin noves ofertes públiques d'ocupació sempre que no es donin les condicions per no afectar la continuïtat en l'administració del personal afectat per l'abús de temporalitat."

Sense entrar en les diferents categories i causalitats de treballadors interins existents a l'administració pública catalana, consideren que "cal implementar un sistema extraordinari temporal d'estabilització durant aquest període per als i les interines docents atès el risc de perdre el lloc de treball en finalitzar el curs escolar."

En una roda de premsa (vídeo), alguns representants d'aquest sindicat han aclarit que no convoquen la vaga unitària del proper 28 octubre i que no en comparteixen les "solucions" que planteja aquesta mobilització.

