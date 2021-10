Conflicte laboral

La Direcció General d’Interior mantè l’externalització del servei

Aquest dijous, representants del sindicats del 112 dels centres de Reus (CGT) i Zona Franca (CCOO), s'han reunit a la seu de la Consellería d’Interior amb el Secretari General del Departament d’Interior (Sr. Oriol Amorós), la Directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Sra. Irene Fornós i Curtó) i el Sotsdirector del mateix servei (Sr. Andreu Alfonso).

En la esmentada reunió s'han exposat la seva necessitat d’iniciar ja el procés de concurs per a una nova licitació per la gestió del servei de trucades d’emergència 112 de Catalunya. Deixant així clar, que la seva intenció no es pas la de internalitzar el servei.

Els sindicats han plantejat la seva problemàtica: "mancança d’un conveni o un marc normatiu propi, sous ínfims, problemes organitzatius i de comunicació entre el 112 i els cossos operatius, obsolescència dels sistemes informàtics i cartogràfics… les quals coses es tradueixen en deixar a la ciutadania desatesa. Com aquest mateix cap de setmana al qual s’han perdut unes 1500 trucades.

També han traslladat la nostre intenció de sol·licitar les comptes a Ferrovial per a poder saber en quina mesura s’apliquen les sancions per part de la Generalitat cada vegada que l’empresa fa fallida a les seves tasques i els seus mínims. El Sr. Sotsdirector, Andreu Alfonso, els ha ha dit que els sancionen a l’empresa cada vegada que no es compleix amb l’atenció del 95% de les trucades, cosa que a nosaltres ens sembla inadmissible, ja que es perden un 5% de trucades sense cap tipus de conseqüència.

Els sindicats han incidit en que el sistema d’externalització no garanteix la continuïtat del servei. Interior ha puntualitzat que no estàn tancat a l’internalització, però que es un procés llarg, que tenen que estudiar i implementar al llarg d’un mínim de 2 anys. Durada que li donarien a la licitació del proper concurs.

Aleshores, els representants d’Interior ens han ofert els següents tres punts:

-Increment del plus d’emergències. Un plus inclòs a les nostres nómines que es l’única cosa que ens diferencia d’un contact center (conveni pel que ens regim ara mateix). Un plus que no nomès no arriba als 200€, no ha pujat amb l’IPC des de 2009 si no que els ha arribat a baixar de quantitat en aquests anys.

S’han compromès a mediar amb la propera empresa adjudicatària per a que ens millorin les condiciones laborals. Els han proposat la constitució d’una comissió d’estudi de la internalització.

Davant d’aquesta situació han traslladat que no aturararan la vaga de no ser que l’empresa accepti totes les nostres condicions que passen per establir un marc normatiu que adapti el conveni a les necessitats del servei i a les seves demandes i que tot i així, com que no estan d’acord amb el model de privatització les mobilitzacions continuarien a pesar de que la vaga s’acabès.

Com que aquesta reunió ha hagut de ser curta, no els han estès en detalls i els han emplaçat tots a tenir futures trobades per a parlar de la resta de temes amb mès detall.