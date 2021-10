Energia

La CUP presenta al·legacions a un segon projecte de línia MAT privada procedent de l’Aragó

Divendres la CUP va presentar al·legacions a la tramitació de l’autorització administrativa prèvia i declaració d'impacte ambiental del projecte PEol-525 AC, que comprèn 6 parcs eòlics de 49,5 MW cada un situats a Osca, aixi com la respectiva infraestructura d’evacuació, que afecta varis municipis del Pallars Jussà (publicat al BOE el passat 09/09/2021).

Denuncien que és el cas d’una nova MAT de titularitat privada darrera la qual hi ha l’entramat de FORESTALIA RENOVABLES SL i que se suma a la de Begues, a la qual el setembre la CUP també hi va presentar al·legacions.

Defensen que la producció energètica per renovables és necessària però posen de manifest que el model d’implantació que s’està seguint no és l’adequat ja que es té en compte la producció en zones properes als centres de gran consum, fet que passa per la necessitat de construcció de grans infraestructures privades, que provoquen greus impactes sobre el medi per on discorren i que suposen unes pèrdues d’energia molt elevades.

Els anticapitalistes consideren que projectes com aquest no segueixen els principis per a una veritable transició energètica i incompleixen molts dels preceptes aprovats en la Llei de canvi climàtic 16/2017, per això han presentat una bateria d’al·legacions al projecte, entre les quals destaquen la vulneració del dret d’accés a la informació i del dret de participació ciutadana en matèria ambiental, la incompatibilitat amb el planejament territorial català, les afectacions sobre el medi (biodiversitat, paisatge, activitats agrícoles i ramaderes, habitatges), així com la denúncia de la fragmentació de projectes.