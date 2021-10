La CUP denuncia que el nou decret sobre les renovables és ‘insuficient’

El govern de la Generalitat va presentar públicament el nou decret per regular la implantació de les renovables que substituirà el Decret Llei 16/2019. Davant d’aquest fet, la CUP volem posar de manifest que el nou decret, tot i acollir reivindicacions de la candidatura i de les entitats del territori, segueix sent insuficient i que genera moltes incerteses.



Així doncs, la CUP considera que les noves mesures “són descafeinades” i que amb el nou decret, ERC torna a donar l’esquena als territoris afectats perquè, d’una banda, descarta aplicar cap moratòria sobre els projectes ja validats, tal i com tenien acordat en el pacte d’investidura amb la CUP i, encara menys, aplicar cap derogació de l’actual Decret, tal i com demanaven ajuntaments, entitats ecologistes i fins i tot càrrecs electes al territori.



La CUP segueix demanant un Pla Director d'energies renovables per planificar la implantació de projectes seguint els preceptes de la Llei de Canvi Climàtic, i la moratòria de tots els projectes mentre aquest Pla no es dugués a terme, fet que hauria permès suspendre formalment les actuals tramitacions de macroprojectes arreu del territori.



La CUP fa anys que aposta decididament per la transició energètica a nivell municipal, exemples clars els trobem en municipis on governem com Celrà, Viladamat o Verges. En aquests municipis des de fa anys s’estan implementant mesures per millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals (escoles, consistori, equipaments culturals o esportius…), també optant per instal·lacions fotovoltaiques o calderes de biomassa, substituint l'enllumenat públic per tecnologia led, treballant per crear comunitats energètiques, entre d’altres. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha manifestat “ fa anys que treballem per la transició energètica i que vam apostar per les energies renovables, no anem com el govern de la Generalitat a darrera hora i malament”.



El diputat de la CUP està sorprès amb l’actitud del Departament d’Acció Climàtica i la seva consellera: “ la consellera es va comprometre a fer una roda de contactes amb les entitats, els ajuntaments per trobar consensos i avançar, afirmant que la implantació no es pot fer d’esquena a la gent i els ajuntaments, i acaben de repetir el mateix model que criticaven, fer una modificació sense tenir en compte les veus del territori”.



La CUP denuncia la hipocresia dels partits del govern, ERC i Junts que aproven mocions als ajuntaments de comarques gironines demanant que es modifiqui el decret de renovables amb el consens del territori o per exemple s’aturi el Macro Parc Eòlic Marí Tramuntana, alhora que es neguen a signar una proposta de resolució presentada per la CUP a la Comissió d’Acció Climàtica perquè el Parlament de Catalunya s’oposi al Macro Parc Eòlic Marí Tramuntana, i presenten esmenes per evitar posicionar-se en contra tal i com si fan als municipis o presenten una modificació del decret 16/2019 sense comptar amb l’aval dels ajuntaments o les entitats.