La CUP denuncia els abusos de les elèctriques i presenta un moció per capgirar el model energètic a Tortosa

En un context de constants increments de preus de l’electricitat, els anticapitalistes han quali cat com a «desorbitats i vergonyosos» els milers de milions d’euros de bene cis d’Endesa i Iberdrola durant el 2020, en plena pandèmia.

El portaveu de la CUP ha manifestat que l’accés a un subministrament com l’electricitat no està garantit en una societat amb percentatges de pobresa superiors al 25%, mentre que «el govern de l’Estat se situa al costat dels interessos dels oligopolis energètics en comptes de treballar per a cobrir les necessitats del poble».

Per altra banda, Sergi Arnau ha manifestat que els municipis «han de funcionar com a motor de canvi cap a la transició energètica a través de projectes energètics respectuosos amb el territori i el medi ambient. Caminant així cap a la sobirania energètica».

La CUP ha anunciat que presentarà una moció en el Ple del pròxim 8 de novembre per «capgirar el model energètic de la ciutat» que contempla diverses accions en matèria de sobirania energètica i transició ecològica com la creació d’una comunitat energètica local liderada per l’Ajuntament, l’ús d’espais públics per a la generació d’energia fotovoltaica per a consum públic i privat, rescindir els contractes amb les empreses de l’IBEX 35 i contractar el subministrament amb empreses cooperatives energètiques, valorar la creació d’un comercialitzadora elèctrica local i pública i instar a la Generalitat a la creació d’una empresa energètica pública basada en fonts d’energia renovables.

Finalment les militants de la CUP presents han realitzat una acció a la seu d’Endesa a través d’una enganxada de cartells amb el lema «Ens roben» a la seua façana.