La CUP aconsegueix que la Diputació es comprometi amb el compliment dels Acords del Ter

El 2 d’agost de 2017 se signava l’Acord de la Taula del Ter. Un acord que inclou fins a 17 compromisos repartits en 3 fases, la primera de les quals acaba l’any 2022. Aquests compromisos arribaven després d’anys de mobilitzacions de plataformes com Aigua és Vida i el Grup de defensa del Ter, i peticions des del territori i a tots nivells per garantir un cabal ecològic pel Ter, que sobretot posaven el focus en el transvasament cap a l’àrea de Barcelona.

Els compromisos inclouen actuacions a tot nivell: canvis de directrius, plans d’actuació davant la sequera, estudis, noves infraestructures i remodelacions de les existents, inversions a molts nivells, subvencions, millores dels ecosistemes fluvials i aqüífers, modernització de regadius i xarxes urbanes, desembassaments puntuals… i també la creació de la Taula de l’Aigua, òrgan que ha de fer el seguiment dels acords alhora que segueix treballant per aprovar nous compromisos.

Els cupaires creuen necessari tornar a posar el tema sobre la taula ara que es compleixen 4 anys de la seva signatura, perquè tot i que que s’ha avançat en algunes línies, s’està molt lluny de complir tot allò previst amb el termini de l’any 2022 i la Taula del Ter s’ha reunit només en dues ocasions des de l’aprovació dels acords.

Alhora les dades ens mostren que el cabal del Ter segueix sense arribar al mínim acordat; és a dir, aquell que permet assegurar que manté el funcionament hidromorfològic i ecològic, una colla de dies de l’any. Un cabal sota mínims i que continua mostrant evidències de ser un riu sobreexplotat.

Per tot això, la formació independentista ha portat al ple d’octubre de la institució una moció, que s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els partits presents al ple amb tres compromisos clars:

Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que elabori i faci públic un estudi que analitzi la creixent demanda d’aigua des de comarques gironines i l’augment del volum d’aigua captat del Ter a través de l’ETAP Montfullà.

Una nova convocatòria de la Taula del Ter on es posin sobre la taula de nou les dades dels cabals del Ter i la creixent demanda provinent de les comarques gironines, i es posin els mecanismes per fer un seguiment transparent i participatiu dels acords assolits. En aquesta convocatòria caldrà que tots els organismes implicats aportin tota la feina feta des de 2017.

el compromís del govern de la Diputació per a treballar amb tots els agents implicats per reduir progressivament el volum màxim anual d’aigua captat del riu Ter.