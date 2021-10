Cinema

La 9a edició del Festival Protesta tanca reivindicant el cinema com a mitjà de transformació social

El Protesta, festival internacional de cinema de crítica social, ha tancat avui dissabte 23 la seva novena edició celebrant la recuperació de la presencialitat amb una festa de lliurament de premis a L'Atlàntida de Vic.

Durant 9 dies s'han pogut veure 11 llargmetratges, dels quals tres han estat estrenes a l'estat espanyol i una estrena a Catalunya: Shadow Game, Wake up on Mars, Taming the Garden, End of the line i 100UP. També s'han pogut veure els 20 curtmetratges seleccionats, 10 de la selecció oficial i 10 de la no competitiva. Més de 120 persones han participat en les maratons de curtmetratges on han pogut votar les creacions a concurs.



Ha estat l'any amb més participació a les sessions de curtmetratges. La gala d'entrega de premis ha estat la cirereta del pastís on s'ha pogut veure un espectacle experimental de projecció i electrònica "Birdwatching" feta pels maresmencs FRAU produccions amb la música electrònica de Letung. L'osonenc Godai Garcia ha estat l'encarregat de conduir l'acte que ha tingut com a eix central fer-nos reflexionar sobre els privilegis.



El jurat, encarregat de decidir els dos premis al millor curtmetratge documental i al millor curtmetratge de ficció, ha estat format per: Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció, Teresa Turiera-Puigbo, periodista i documentalista, Pol Galofre, graduat en cinema i audiovisual, activista trans i feminista, Jofre Font, periodista cultural, Xavier Lezcano, director de l'Americana Film Fest, i Magda Puig, creadora escènica i visual.