Simbologia franquista

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat retirarà 200 plaques franquistes encara visibles a immobles de protecció oficial

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha anunciat que ha iniciat els tràmits per retirar al voltant de dues-centes plaques amb el jou i les fletxes. El símbols estan adherits a la façana dels edificis que els identifiquen com a immobles de protecció oficial que l’administració franquista va aixecar arreu de la ciutat, segons informa LíniaL'H.

El mateix mitjà apunta que ler procedir a l’eliminació d’aquesta simbologia franquista de les façanes de l’Hospitalet, l’Ajuntament ha enviat cartes a les comunitats de veïns amb tota la informació perquè, si no s’oposen, el jou i les fletxes deixin de lluir als carrers de la ciutat.

Recorda que segons el cens que va elaborar el Memorial Democràtic fa una dècada, a l’Hospitalet hi havia 426 edificis amb plaques de la Falange -347, en concret- i de l’Instituto Nacional de la Vivienda -les 79 restants-. Deu anys més tard, i després de diverses campanyes de retirada, a la ciutat només en queden dos centenars, que seran eliminades -i algunes d’elles, conservades al Museu- si la comunitat de veïns no s’hi oposa. Igualment, el consistori recorda que la retirada de les plaques no suposa cap despesa per als veïns.

Precisament aquest requisit fa difícil saber exactament quan es podrà dir adeu a les plaques. En aquest sentit, el regidor d’ERC Xavier Mombiela va preguntar al Ple de setembre sobre els terminis de la retirada de la simbologia. A més, Mombiela va preguntar sobre la restauració dels refugis antiaeris de la guerra a la ciutat i si s’hi estan portant a terme accions de conservació.