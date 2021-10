Català a les plataformes

HBO ja no podrà al·legar motius tècnics per excloure el català

i tan sols hi ha una sèrie, "Vitals", que es pot veure en la nostra llengua. Actualment, la plataforma de televisió segons demanda nomési aquesta és una limitació tècnica que l'empresa sempre ha fet servirper no incloure les versions en català dels títols que s'ofereixen al catàleg. A partir del, però, es posarà en funcionament a l'Estat espanyol, que, no solament farà augmentar el nombre de títols oferts, sinó que també. De fet, tant als Estats Units com a Llatinoamèrica, HBO Max disposa de quatre pistes d'àudio i, per tant, no s'entendria que aquesta millora tècnica no s'apliqués també a l'Estat espanyol. Si fos així, la plataforma, com havia justificat fins ara quan Plataforma per la Llengua s'hi havia posat en contacte.. En concret, segons una anàlisi feta per l'ONG del català aquest mes de juny,, gairebé totes pagades amb diners públics. Aquest resultat s'ha obtingut amb l'observació d'un total de 961 pel·lícules i documentals del catàleg d'HBO. Dels 404 llargmetratges que tenen una versió en català,. D'entre els títols doblats,, 88 per la Secretaria de Política Lingüística i 28 pel Servei Català de Doblatge. Les 5 restants no se sap quin organisme les ha finançat.El setembre Plataforma per la Llengua es va posarper saber si l'empresa té la intenció d'aprofitar les noves pistes d'àudio per incloure aquestes versions ja existents en català. De moment, no se n'ha rebut cap resposta. L'entitat tambéperquè puguin incloure el català a la plataforma que s'engegarà el dia 26 d'octubre.HBO, en la línia de la resta de plataformes de televisió segons demanda tret de Filmin.cat,. Això representa un incompliment del Codi de consum de Catalunya , que estableix que els consumidors tenen dret de rebre en català "la documentació contractual" i també "les informacions necessàries per al consum, l'ús i el maneig" dels béns i serveis "amb independència del mitjà, format o suport utilitzat".