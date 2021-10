moció de censura

Guanyem Badalona votarà la moció de censura a favor de Guijarro però descarta, per ara, l?entrada al seu govern

El Grup Municipal de Guanyem Badalona va preacordar, amb interlocutors validats pel PSC, una proposta d’estructura de govern col·legiat i compartit. Aquesta proposta es va presentar i finalment va ser validada també per les bases de Guanyem en una Assemblea que va durar més de quatre hores, celebrada el passat diumenge 17 d’octubre. Aquesta decisió implicava una substancial modificació de la posició que prèviament i fins aleshores sostenia Guanyem Badalona, que havia reclamat l’alcaldia per a la coalició Guanyem-ERC (coalició que va concórrer a les eleccions sota la llista de la Badalona Valenta).

Ahir, dimarts 19 d’octubre, es van iniciar formalment les negociacions i en el transcurs d’aquestes s’ha constatat que el Partit Socialista no ha ratificat aquesta proposta preacordada amb Guanyem. L’equip negociador de la formació municipalista valora que s’ha estat negociant en fals, i aquestes passes en fals han generat una crisi de confiança que no deixa cap marge per negociar l’entrada de Guanyem al govern Guijarro.

El preacord a què havien arribat Guanyem i PSC venia precedit d’un emplaçament de la resta de grups de l’oposició cap a aquests dos partits, tot reclamant una entesa entre Guanyem i PSC, a la qual entesa se sumaria el conjunt de l’oposició. Això havia de servir com a base d’una proposta per activar la moció de censura que ha de rellevar l’alcalde del PP, Xavier García Albiol, desencallar la problemàtica de l’alcaldia i, d’aquesta manera, allunyar escenaris com el de maig de 2020, que va frustrar les expectatives de tot el bloc que després va ser d’oposició.

L’equip negociador de Guanyem farà efectiu el mandat de l’Assemblea, que consisteix a donar suport a qualsevol candidat que presenti una moció de censura contra Albiol sense cap condició i, més concretament, emplaça Rubén Guijarro a presentar la candidatura que va anunciar Salvador Illa, primer, i ell mateix, després.

En paraules de Toni Flores, President del Grup Municipal de Guanyem: «El PSC pot comptar, sense cap mena de condició, amb els nostres vots per a fer el relleu a l’alcaldia i, per suposat, també pot comptar amb nosaltres per aprovar propostes que beneficiïn la ciutat. Garantirem l’estabilitat però, tal com estan les coses, ho farem des de fora del govern.»