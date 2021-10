Lluita institucional

Guanyem Badalona exigeix al govern del PSC la dissolució de la Unitat Omega i l'aplicació d'un recàrrec del 50% als pisos buits

Nora San Sebastián, portaveu del Grup Municipal de Guanyem: "El PSC ens ha situat fora del seu govern i no ens ha proposat cap model per la governabilitat. El fet de quedar fora del govern ens atorga una centralitat política que exercirem amb decisió. Davant un govern que no és el nostre, i que està en minoria, garantirem l’estabilitat i la governabilitat amb fidelitat a la ciutat, posant el bé comú per sobre de tota altra consideració, i aportant la nostra mirada."