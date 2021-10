Moció de censura

Guanyem Badalona emplaça Guijarro a construir un govern de concentració amb lideratge plural

Nora San Sebastián, portaveu del Grup Municipal de Guanyem: «Ja hem tingut un govern en minoria del PSC i no va anar bé. Han d'entendre que és el moment de fer les coses diferent, amb majories, amb transparència, amb confiança. Seria decebedor que la moció només servís per canviar un alcalde en minoria per un altre alcalde, també en minoria.» Toni Flores, president del Grup Municipal de Guanyem: «No ens fa por responsabilitzar-nos de la gestió, ja hem governat la ciutat i som necessaris per fer un govern fort. Volem formar part d'un govern que estigui a l’alçada del què cal a la ciutat.»