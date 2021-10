Cinema

Festival Protesta torna a Vic en format presencial del 15 al 23 d'octubre

El cinema ha estat el protagonista del primer cap de setmana amb cinc projeccions i una marató de curtmetratges de la secció no oficial. Dissabte 16 es va fer una trobada amb festivals de cinema amb mirada social i diumenge a la Fàbrica dels Somnis s’ha parlat de privilegis amb entitats i col·lectius d’Osona.

L’Atlàntida de Vic es va omplir divendres 15 d’octubre per celebrar la tornada a la presencialitat del Festival Protesta. Un acte que va tenir molt bona acollida entre el públic amb més de 210 persones que van omplir la sala Joaquim Maideu. Shadow Game va ser l’estrena que va obrir la inauguració de divendres, un documental que mostra una realitat que moltes vegades ens passa desapercebuda. Una Odissea moderna protagonitzada per joves que intenten arribar a Europa travessant fronteres. Amb orígens diferents, però amb una cosa en comú, arrisquen les seves vides per poder entrar al que ells creuen que serà un espai segur, fugint de la misèria i la guerra dels seus països. Dissabte va començar amb la matinal de curtmetratges de la secció no competitiva del festival a l’Espai ETC. A la tarda es va projectar 100UP, una estrena a Catalunya que va tenir molt èxit entre la població de més de 70 anys. Abans de començar la projecció es va fer un sorteig d’entrades i una bossa del Protesta entre la gent de la sala i la guanyadora va ser la persona més gran que va resultar ser una senyora de 84 anys. La presentació de la pel·lícula va anar a càrrec de Marta Valls Garcia, mestre, psicopedagoga i administradora del Casal Gent Gran de Vic. A les 20h de dissabte es va projectar El retorn, la vida després de l’ISIS, l’esperat documental de la directora catalana Alba Sotorra. Un treball controvertit sobre la història de diferents dones que es troben atrapades al camp de refugiades del Nord Est de Síria pel seu passat vinculat a Estat Islàmic. El públic assistent va coincidir en què és un documental que remou i fa pensar. Prèviament a la presentació Genís Frontera i Vila, historiador i divulgador, va fer una breu contextualització sobre el documental.

El diumenge ha arrencat amb el vermut a la Fàbrica dels Somnis. Una seixantena de persones s’han acostat a la proposta Ozona de Privilegis una conversa amb alguns col·lectius d’Osona per parlar de privilegis de classe, raça, gènere i espècie. Els convidats han estat Yousra El Mansouri, d’UCFR Osona, Toni Iborra, de Càrnies En Lluita, Maria Saladich, de l’Ortiga Feminista i Esgarriades i Sergi Solà, del Grup de Defensa del Ter. La moderació ha estat a càrrec de Sara Blázquez i Oriol Sauleda amb interludis musicals de Carpa Negra. La trobada s'emetrà en format podcast a Ràdio Clota.

A la tarda hi ha prevista l’activitat familiar amb el Xic Protesta i la pel·lícula Fritzi. Un conte revolucionari, a les 17h a L’Atlàntida de Vic amb presentació de Vivim del Cuentu. I a les 20h el documental Gunda, amb presentació del col·lectiu El Santuari Gaia.

Aquest primer cap de setmana dóna pas a 6 dies més amb projeccions com ara l’estrena Wake up on Mars i End of the line, Taming the Garden, el clàssic Barrio, la marató de curtmetratges i l’activitat central La masculinitat i la jerarquia social, amb Pol Galofré i Eloi Martín, divendres a les 19h al Casino de Vic.

Fins dissabte 23, dia en que es farà l’entrega de premis del Festival i la Festa final, es seguirà parlant de privilegis i confrontant-los a través del cinema. Es pot consultar tota la programació al web del Festival: www.festivalprotesta.cat

