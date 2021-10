9-O

Clam contra el feixisme a València en la commemoració del 9 d'Octubre

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha valorat positivament la diada del 9 d’Octubre d’enguany, en la qual milers de valencians i valencianes ens hem manifestat per a denunciar la impunitat de la violència feixista a València i per a mostrar que, tal com expressen les darreres convocatòries electorals, la majoria social i política valenciana és partidària dels valors de progrés i de país, del diàleg, del respecte i de la construcció en positiu.

L'entitat, qpunta que "al País Valencià hem hagut de suportar les conseqüències de la impunitat a la violència feixista des dels temps de la transició, que en el cas valencià no fou ni modèlica ni pacífica. La passivitat de la Policia Nacional i de la Delegació del Govern espanyol durant molts anys davant la violència verbal i física de grupuscles espanyolistes minoritaris i marginals va tenir encara un clar exponent en les agressions a la manifestació del 9 d’Octubre de 2017, que properament seran motiu de judici".

Aquest 9 d’Octubre, s'han manifestat, per tant, també, assenyala l'ACPV, contra l’agressivitat verbal, la intolerància i els intents d’imposar valors excloents, discriminatoris, antivalencians i violents que duen a terme alguns partits cada vegada més extremament dretanitzats: la cobertura ideològica de l’odi té una responsabilitat directa en l’augment dels casos de violència per raons de discriminació sexual, de gènere, de llengua o d’origen.

Però, malgrat aquests intents, el País Valencià és un exemple positiu davant de l’emergència de l’extrema dreta a Europa i a l’Estat espanyol, i totes les dades i enquestes recents apunten en la mateixa direcció. En aquest sentit, ACPV s’alegra d’aquesta realitat, i constata que el treball en positiu fet per la nostra entitat i per molts altres actors socials durant tants anys de governs antivalencians ha donat el seu fruit i ha permès de convertir en majoritaris els valors de país i de progrés.

Més enllà de felicitar-se per la constatació de la majoria valenciana de país i de progrés, i de la bona resposta de la convocatòria de manifestació del 9 d’Octubre, ACPV reafirma el seu compromís de continuar treballant en favor dels interessos del poble valencià. I és per això que reclama a l’actual Govern espanyol de coalició que pose fi a les tendències recentralitzadores: que aprove una proposta de finançament just per al poble valencià, que deixe d’agredir el nostre autogovern amb la judicialització de les lleis favorables al valencià, i que done tracte d’igualtat a les dues llengües oficials del País Valencià, començant per reformar el discriminatori projecte de llei de l’audiovisual. Coherentment, ACPV demana públicament una actitud decidida als grups parlamentaris que donen suport al Govern espanyol de coalició: el suport parlamentari no pot rebre a canvi maltractament econòmic, agressió a l’autogovern i discriminació de la llengua catalana. Així mateix, demanem novament al president Ximo Puig la signatura dels convenis de reciprocitat entre À Punt i TV3, i l’entrada en l’Institut Ramon Llull.

Perquè no és amb por davant dels xantatges de l’extrema dreta com s’avança en drets i llibertats. I perquè recordem la reflexió de Martin Luther King: a l’hora de fer balanç, ens adonarem que el més greu no són les perversitats dels malvats sinó l’escandalós silenci de les bones persones.

ACPV és a l’espera que es fixe la data d’obertura de judici oral per les agressions contra la manifestació del 9 d’Octubre de 2017: la nostra acusació popular demana penes d’entre 5 i 11 anys de presó a 28 extremistes violents (molts dels quals, a més, amb expedients de reincidència en la violència). I exigeix a la Policia Nacional i a la Delegació del Govern espanyol que sempre i en tota circumstància complesquen amb el seu deure de garantir l’exercici de les llibertats; i que, per tant, mai més no tornen a protagonitzar els episodis de vergonyosa passivitat davant la violència política que tantes altres vegades han mostrat.

Assegura l'entitat que han avançat molt en favor dels valors de progrés i país. El País Valencià és un exemple positiu de respecte, pluralitat, diàleg i consens. I des d’ACPV s'afirma que continuaran treballant per a preservar i augmentar aquesta majoria social, perquè creuen en la democràcia i en el poble valencià.