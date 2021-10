9 d'Octubre: Avancem cap a l'autoderterminació del País Valencià

Ara fa just un any, el 9 d'octubre de 2020, la pandèmia ens obligava a una celebració més que discreta de la Diada Nacional del País Valencià. Enguany podem, amb totes les precaucions necessàries, tornar a eixir als carrers. I és aquesta la principal voluntat de Decidim, recuperar el pols social, civil i polític necessari i dur-lo un pas més enllà perquè el poble valencià puga acarar tots els reptes i totes les esperances que ens planteja l'hora present. Però com que no hi ha present i futur possibles sense una mirada crítica al passat i una construcció des de les arrels més profundes, celebrem amb tota la força reivindicativa un nou 9 d'Octubre, data simbòlica del naixement del poble valencià amb l'entrada del rei Jaume I a la ciutat de València. Reconèixer-nos-hi, doncs, com a poble unit i organitzat des de baix a l'entorn dels grans objectius nacionals i socials. Per insistir, en primer lloc, que només des de l'autogovern efectiu podrem respondre als problemes de tota mena que una societat complexa i un món sumit en una profunda crisi de moltes cares ens plantegen.

Conscients que només el poble salva el poble i amb la mirada sempre posada en el dret d'autodeterminació, el poble valencià ha d'anar guanyant cotes més altes d'autogovern per disposar de les claus de la caixa i gestionar els propis recursos a través d'un finançament just i proporcional a les nostres necessitats. Només així podrem revertir els efectes devastadors de la pandèmia i rellançar l'economia i el teixit productiu en termes de proximitat, sostenibilitat, interès col·lectiu i repartiment més equitatiu de la riquesa. Per assegurar treball i habitatge dignes, educació i sanitat públiques i de qualitat, per defensar la terra dels atacs de l'especulació i la destrucció mediambiental, per protegir la nostra agricultura contra la tirania de les grans corporacions i la llei de la selva dels mercats. Necessitem les claus de la caixa per assumir plenament els principis del feminisme i fer efectiva la igualtat entre dones i homes a tots els nivells, per construir des de la cultura de la diversitat, la llibertat i el respecte a totes les diferències de gènere. Hem de posar fi a l'espoli i l'infrafinançament i exigir la condonació del deute històric que se'n deriva per situar la llengua i la cultura pròpies en el centre del nostre impuls civil, per viure amb plena normalitat en valencià i disposar dels propis mitjans de comunicació, per connectar-nos sense entrebancs amb la resta de països de la nostra comunitat lingüística a través d'una reciprocitat que ens és més necessària que mai i que ja no es pot ajornar amb més excuses.

Necessitem poder decidir amb els recursos propis alternatives viables de desenvolupament, progrés i model econòmic respectuosos amb la terra i les persones que superen formes obsoletes d'explotació i creixement desbocat com el que planteja l'ampliació del Port de València. Per això hem de dir ben fort no a aquesta nova amenaça que posa en perill el nostre futur. Hem de poder vertebrar un país secularment marginat de la xarxa ferroviària i de comunicació, hem de poder gestionar els trens de rodalies, afectats per una manca endèmica d'inversions, i connectar bé els nostres pobles, ciutats i comarques. Davant els creixents casos d'intolerància i discriminació per raons de llengua, hem de fer efectiva l'aplicació de les lleis i defensar amb decisió els drets lingüístics dels valencians. Hem de guanyar l'hegemonia cultural dels valors republicans i democràtics front a una Monarquia i un règim del 78 en estat crític i un feixisme que estan blanquejant impunement els hereus directes del franquisme. Hem de pressionar, solidaris amb el poble de Catalunya, per l'amnistia i el cessament de la repressió contra l'independentisme com a condicions necessàries per al diàleg. Hem d'avançar tots plegats pel reconeixement efectiu del dret del poble valencià a la seua autodeterminació.

Per un finançament just per al País Valencià!

Per la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català!

Per la gestió dels trens de rodalies i la modernització de la xarxa ferroviària valenciana!

No a l'ampliació del Port de València!

Per l'amnistia i l'autodeterminació!

Cap a la República Valenciana! Visca el 9 d'Octubre, visca el País Valencià!

DECIDIM (PLATAFORMA PEL DRET A DECIDIR DEL PAÍS VALENCIÀ),

9 D'OCTUBRE DE 2021