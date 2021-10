Català

8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà, la majoria per “respecte” o “educació”

Plataforma per la Llengua ha publicat l'InformeCAT 2021, la desena edició d'un report anual que recull 50 dades sobre la situació del català arreu del domini lingüístic. Fet a partir de fonts oficials i d'estudis d'elaboració pròpia, l'InformeCAT 2021 inclou dades preocupants que demostren la situació d'emergència lingüística en què es troba la llengua catalana. Algunes reflecteixen la deixadesa de les institucions a l'hora de defensar i garantir els drets dels catalanoparlants i d'altres mostren que les actituds lingüístiques dels mateixos parlants sovint són contraproduents.

Una de les dades inèdites del 2021 mostra que la subordinació lingüística és una actitud majoritària entre els catalanoparlants. Segons una enquesta encarregada aquesta primavera per Plataforma per la Llengua al gabinet estadístic GESOP, a Catalunya 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà. A més, a l'hora d'explicar els motius d'aquesta conducta, el 43,5% afirma que canvia de llengua "per respecte" o "per educació". Com a segona causa i amb un percentatge molt inferior, el 16,3% opta per respondre en castellà perquè creu que potser no serà entès si es manté en català.

Aquesta actitud té conseqüències en els infants, adolescents i joves, que cada cop fan servir menys el català en les seves relacions socials. Així, els alumnes dels tres instituts públics de Valls només empren el català al pati en el 39,4% de les converses. A més, els alumnes de quart d'ESO tenen més coneixements de castellà que de català en totes les regions educatives de Catalunya i tan sols el 19% dels alumnes de sisè de primària de les Illes Balears tenen un nivell alt de català.

A la universitat, els joves es troben en un entorn cada cop més castellanitzat, sobretot a determinades facultats. Per exemple, el percentatge de classes de Dret que s'imparteixen en català és del 41,2% a Catalunya, del 21,1% a les Illes Balears i del 19,8% al País Valencià. Les generacions més joves, a més, també tenen dificultats per accedir a continguts audiovisuals en català, no solament a les plataformes de televisió a la carta sinó també en el sector dels videojocs: cap de les tres consoles principals del mercat no inclou el català a la interfície.