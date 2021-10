Afganistan

"La guerra contra el terror. 40 mites entre la invasió i l'abandó de l'Afganistan"

Des dels terribles atemptats de l'11-S als Estats Units han abundat els estereotips, prejudicis i equívocs, i s'han perpetuat relats que no han ajudat a comprendre el terrorisme i saber com enfrontar-lo. Amb motiu del 20è aniversari de l'inici de la Guerra contra el Terror, Alejandro Pozo, expert del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, publica un nou llibre amb Icaria Editorial “La Guerra contra el Terror. 40 mitos entre la invasión y el abandono de Afganistán”. En aquesta publicació seu autor, expert en pau, conflictes armats i acció humanitària, aborda 40 mites relacionats amb la Guerra contra el Terror, aprofundint en conceptes, contextos i actors clau per analitzar un fenomen que ha caracteritzat bona part de les relacions internacionals en aquestes dues dècades. La Guerra contra el Terror no conclou amb la sortida de les tropes estrangeres de l'Afganistan.

Terrorisme i antiterrorisme s'han realimentat mútuament. El balanç de la Guerra contra el Terror ha estat desastrós, i ha fet una part del món un lloc pitjor per viure. Tal com apunta Pozo, desmentint el mite pel qual es creu que la Guerra contra el Terror ha fet el món un lloc més segur i menys militaritzat: "mai s'ha invertit més en seguretat i mai ens hem sentit més insegurs. Amb tot, les persones més perjudicades han estat aquelles que han patit les dues violències. La Guerra contra el Terror no és només objectable per la seva falta d'eficàcia o per alimentar l'amenaça que pretén combatre, encara que s'haurien de rendir comptes i no s'ha fet. La Guerra contra el Terror és condemnable, sobretot, per la seva insuportable inhumanitat, per subordinar la quantitat i qualitat de vida de comunitats senceres a l'interès propi, per fer-nos pitjors".

Els mites que desmunta la publicació van des de creences com que la Guerra contra el Terror conclou amb la retirada de tropes; que l'islam afavoreix el terrorisme; que la Guerra contra el Terror ha estat d'acord amb el dret internacional; que el seu únic objectiu ha estat acabar amb el terrorisme, o que ha estat, també, una lluita per l'alliberament de la dona. L’autor també desgrana mites relacionats amb els actors i contextos de la Guerra contra el Terror com els que asseguren que la contribució espanyola a la Guerra contra el Terror no ha estat bèl·lica, sinó amb fins humanitaris; que la Guerra contra el Terror a l'Iraq o l'Afganistan no és, també, una guerra pel petroli. I finalment, recull i desmenteix els mites construïts sobre els impactes d’aquest fenomen com ara que els drons i els assassinats selectius han estat efectius en la Guerra contra el Terror; que el terrorisme mata moltíssim més que l’antiterrorisme; que els atemptats terroristes a Madrid no van tenir res a veure amb la política exterior espanyola; que la Guerra contra el Terror ha promogut una major protecció per a la població civil; o que la Guerra contra el Terror no genera islamofòbia.

Sobre l’autor

Alejandro Pozo és investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, expert en pau, conflictes armats, desarmament i acció humanitària. Doctor en pau i conflictes amb una tesi sobre les noves guerres i els seus factors globals. Ha treballat com a analista de conflictes armats i com a coordinador de projectes humanitaris, i ha realitzat anàlisis i investigacions sobre el terreny a diversos països en conflicte armat. És docent a diversos cursos i màsters sobre pau i conflictes armats.