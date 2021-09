Turisme massiu

Presentació de la Contracimera veïnal sobre Turisme

El proper dilluns 27 de setembre a les 12h, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, es presentarà la Contracimera veïnal sobre Turisme al pla de Palau de Barcelona, davant la Llotja de Mar (seu de la cimera internacional The future of tourism).

Es comptarà amb a participació de Lucía Delgado, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona (PAH); Maria García, Zeroport (Plataforma pel decreixement de ports i aeroports); Roxana, del sindicat Kellys Barcelona i Joana Bregolat de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

El Dia Mundial del Turisme acostuma a ser la festa anual de la indústria turística per omplir-se la boca amb sostenibilitat, retorn social i altres ficcions. Ja fa anys que l’ABDT i organitzacions antituristització d’altres territoris l’assenyalen com a data negra i el fan servir per denunciar-ne les injustícies socials i ambientals.

Enguany, només una setmana després de l’aclaparadora manifestació contra l’ampliació dels aeroports, aprofitem aquesta data per denunciar la celebració a Barcelona de la conferència internacional destinada a rellançar el turisme massiu global amb les felicitacions de tota la indústria turística i una nodrida representació d’administracions públiques locals i internacionals. Hi anunciarem també la celebració de la contracimera veïnal Propostes per al canvi de model de territoris turistitzats.

Una vegada més ens rebel·lem contra la intenció de decidir sobre un model econòmic ple d’injustícies socials i ambientals sense comptar amb les persones més afectades: les que viuen en aquests territoris i treballen al sector.