Diada 2021

Parcipicació de l'independentisme basc a la manifestació de l'ANC de l'11 de Setembre

Una comitiva de persones pertanyents a l’esquerra abertzale va participar a la manifestació convocada per l’ANC del passat 11 de Setembre.

Inicialment es pretenia organitzar un bloc formalitzat dins la manifestació de l’Assemblea, però alguns entrebancs burocràtics va impedir que es constituís aquest bloc formalment, tot i que un grup de bascos i catalans finalment van seguir la manifestació en un bloc propi de facto, amb banderes distintives com ikurriñes i pancartes per la llibertat dels presos polítics bascos. Un grup de persones es va trobar a la plaça Catalunya i posteriorment es va adherir com a representació de l’Esquerra Abertzale.

L’històric represaliat del FAC Carles Garcia Solé es va posar en contacte amb Llibertat.cat per expressar el malestar pels impediments que els organitzadors de la manifestació van imposar per tal que es constituís aquest bloc: inscripció amb dades dels participants en aquell bloc, en gran part constituït per ciutadans bascos.

En aquest sentit, Garcia Solé ha expressat que “Seguim anant amb el ciri en la mà, no aprenem o es mala fe per part d'algú?”, enutjat perquè l’ANC demanés un conjunt de dades dels participants bascos per tal que es pogués formalitzar el bloc a la manifestació. I ha recordat que “A Euskadi avui en dia encara hi han processos oberts. Moltes coses que ni els serveis de intel·ligència no coneixen. Com es pot demanar les dades personals per participar en una manifestació?”

Garcia Solé agraeix a la seva nota que “des de Catalunya, la solidaritat i fraternitat entre els pobles d'Euskadi i Catalunya, una vegada més, persones i entitats basques es s’hagin solidaritzat amb el poble català.“