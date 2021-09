Ni Pactes ni renúncies. La lluita és l'unic camí

Anar-hi, anar-hi i anar-hi...

La CUP encara la diada nacional de Catalunya fent una crida a la mobilització massiva i a recuperar el carrer després de l'escenari desmobilitzador que ha deixat la pandèmia. Amb la diada s'enceta un nou curs polític on la mobilització serà clau amb qüestions com l'oposició a l'ampliació de l'aeroport del Prat, la candidatura als JJOO d'hivern o la lluita per la sobirania energètica (defensa d'una elèctrica pública, oposició als preus abusius dels oligopolis elèctrics, defensa d'una moratòria de les renovables per poder-la fer de forma ordenada, de caràcter públic i respectuosa amb el territori i d’oposició a l'agressió que suposa la nova MAT).

Per altra banda, aquest setembre també està prevista la trobada de la taula de diàleg entre el govern català i espanyol. La CUP manté el seu escepticisme respecte a aquesta taula de diàleg, ja que no es donen les condicions polítiques per tal que tingui cap utilitat i el govern espanyol ha deixat clar que no pensa debatre sobre amnistia i autodeterminació. La CUP denuncia que serà la taula dels monòlegs i que aquest espai, ara com ara, no és útil per trobar una sortida al conflicte que ens enfronta a l'estat espanyol, sortida que inevitablement ha de passar per una amnistia total i el reconeixement del dret a l'autodeterminació pels Països Catalans.

Per tot això, fem una crida a participar en les mobilitzacions convocades arreu del país per la diada, a la participació massivament a la manifestació del pròxim 19 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport del Prat i a reorganitzar-nos arreu del país per reactivar la mobilització necessària i sostinguda arreu per aturar qualsevol intent de pacte i transacció amb l'Estat que intenti aturar el camí cap a l'autodeterminació, la independència i la justícia social pels Països Catalans.