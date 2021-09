1-O

Mobilitzacions a Catalunya Nord en la commemoració de 1-O

la Marxa entra en terra catalana per la Porta dels Països Catalans (Salses-Catalunya Nord)

De dimarts a divendres la territorial nord-catalana de l’ANC serà present per a reivindicar el dret a l’autodeterminació de Catalunya.

L’11 de setembre un grup de 9 flamencs va sortir de Waterloo amb una « Marxa cap a la llibertat » que s’acabarà el 5 d’octubre al Parlament de Catalunya. Aquest grup entrarà a Catalunya dimarts 28 de setembre per la Porta dels Països Catalans a Salses on s’hi farà un acte de benvinguda.

Dimecres 29 de setembre a 8h30 del matí nord-catalans acompanyaran el grup de Salses a Pesillà.

Dijous 30 de setembre a 18h30 el Comitè de Solidaritat celebrarà l’hora solidària 106 a Pesillà en presència dels caminaires per la llibertat.

Divendres 1 d’octubre, l’Assemblea organitzarà un acte polític « Lluitem i guanyem la independència » a l’espai la Catalana d’Illa, un acte per a reivindicar el resultat del referèndum de l’1 d’octubre del 2017 i reconèixer el paper determinant de Catalunya Nord per a realitzar el referèndum jutjat il·legal per la dreta espanyola i els seus tribunals.

Recorden que gràcies "a uns patriotes nord-catalans que van custodiar les urnes, imprimir cartells i paperetes se va poder celebrar el referèndum on més de 2.000.000 de ciutadans van votar malgrat la violència policiaca".