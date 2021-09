lluita institucional

La Justícia dóna la raó a la CUP, el Consorci d’Aigües de Tarragona haurà de publicar les retribucions dels seus membres.

La sala del contenciós administratiu del TSJC ha resolt en contra de recurs que havia interposat el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) davant del requeriment de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP) perquè fessin arribar la informació de les retribucions dels seus membres a la CUP

Recorden que la CUP va interposar a principis de 2019 una queixa al GAIP, després de sol·licitar aquesta informació al CAT en detectar que no estaven publicant la informació. En aquell moment el GAIP va resoldre favorablement a la denúncia establint un termini perquè el CAT enviés la informació que no va complir. Els cupaires van requerir aquesta informació, quan Meritxell Roigé, alcaldessa de l'ajuntament de Tortosa, presidia el CAT, per la qual cosa va rebre les crítiques del anticapitalistes que han demanat en diverses ocasions la dissolució progressiva de l'organisme encarregat de gestionar el transvasament del riu Ebre a Tarragona. "Solament entendríem la presidència d'un representant ebrenc si és per desmantellar la infraestructura del mal anomenat minitransvasament i la dissolució del CAT" han assegurat. Des de la CUP lamentem que un organisme públic, "que funciona amb diners públics de tots i totes les ciutadanes sigui una institució opaca que es nega a ser transparent en la gestió dels diners públics i acabi convertint-se en una agència de col·locació de polítics ebrencs".

Des de la CUP han volgut recordar que mentre existeixi aquesta infraestructura, "sempre hi haurà una porta oberta per facilitar un gran transvasament a Barcelona" i que cal apostar per un nou model de gestió que contempli l'aigua com un bé comú i escàs i no com un recurs infinit.