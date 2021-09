Energia

La Intersindical (CSC) demana el govern que presioni a l'espanyol el cost de l’electricitat i fixar-lo a un preu just i assequible.

El sindicat aposta per una gestió energètica pública, catalana i al servei de la classe treballadora

La Intersindical (CSC) ha demanat el govern català, ara que disposa de poder per condicionar l’espanyol, el pressioni perquè adopti aquelles mesures urgents i necessàries que permetin estabilitzar el cost de l’electricitat i fixar-lo a un preu just i assequible.

També ha demanat que s’adoptin els mecanismes pertinents per impedir que l’augment del preu de l’electricitat no operi com a barrera per accedir-hi i aguditzi així el problema de la pobresa energètica i que els agents polítics, econòmics i socials d’aquest país acordin urgentment un pla estratègic de transició energètica que pivoti sobre tres pilars:

-Garantir que el cicle de l’energia elèctrica estigui en mans públiques

-Assegurar la suficiència energètica del país a través de fonts renovables i

-Concebre l’accés a l’electricitat com un dret fonamental.

"Que la redacció d’aquest marc energètic no resti condicionat per posicionaments que no conceben la possibilitat que qualsevol decisió genera un perjudici sempre en profit d’un benefici superior", puntualitza el sindicat.

Considera que entre altres argumentacions "que no tenim marge de maniobra. La proposta del govern espanyol d’ampliar l’aeroport del Prat ho va demostrar i el debat sobre el preu de l’electricitat ho ha ratificat; el poder de decisió del govern català sobre assumptes estratègics de país és escàs, perquè no té les competències per incidir-hi. La Generalitat resta sotmesa a les decisions que es prenen a Madrid amb independència d’allò que acordi el poble de Catalunya. La manifestació massiva del passat 11 de setembre, desenvolupada en un context polític i social complicat, demostra que, a l’Europa del segle XXI, la mobilització popular i la independència són les úniques palanques que obren la possibilitat de canviar el sistema econòmic vigent i bastir un model d’organització social diferent.