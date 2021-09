moviment veïnal

La FAVB lliura el seu arxiu a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

L'any vinent la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) compleix mig segle de vida i durant aquests 50 anys el moviment veïnal ha escrit moltes pàgines sense les quals no s'entendria la història de Barcelona.

Feia temps que la documentació de tot aquest relat no estava ben preservada en el nostre local, ni per les condicions físiques de conservació ni per ser un espai adequat per a la seva consulta per part d'historiadors i altres professionals interessats en la història recent de la ciutat.

És per això que hem arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona perquè l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es faci càrrec d'aquest llegat, en tingui cura i el posi a disposició de la ciutadania.

L'acte oficial de lliurament de l'arxiu històric de la FAVB es farà el dilluns 27 de setembre a les 18:00 hores a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (carrer de Santa Llúcia, 1) i la presentació anirà a càrrec del periodista i historiador del moviment veïnal barceloní, Marc Andreu.