dret a l'avortament

La CUP segueix denunciant que a la demarcació de Lleida es continua sense garantir el dret a l'avortament quirúrgic

Tot i les promeses de la Conselleria de Salut, que afirmava que abans de l’estiu s'oferiria el servei d’IVE’s instrumentals en una clínica privada de Lleida ciutat, la realitat és que a dia d’avui aquest dret continua sense fer-se efectiu en tota la demarcació.

Per això, el grup parlamentari de la CUP ha demanat a Govern que doni explicacions dels motius pels quals no s’està garantint la interrumpció voluntaria de l’embaràs pel mètode quirúrgic a les comarques de Ponent, Pirineu i l’Aran, quan tenen previst que entri en vigor aquest servei a la clínica privada Mi NovAliança de Lleida, com preveuen garantir que el servei es pugui oferir als hospitals públics, així com afrontaran l’objecció de consciència present en molts centres sanitaris.

Al maig passat els anticapitalistes van registrar una Proposta de Resolució a la Mesa del Parlament on reclamava al Govern que es garantís l’avortament voluntari al sistema sanitari públic català i al juny denunciaven, davant les seus de les Regions Sanitàries de Lleida i Pirieneu i Aran, les dificultats de les dones de de la demarcació de Ponent per avortar voluntàriament en la sanitat pública, unes demandes que a dia d’avui encara no han tingut resposta.

La CUP segueix defensant que la interrupció voluntararia de l’embaràs és un dret i que Govern ha d’actuar garantint-lo a tot el territori per igual per part de la sanitat pública i no fent-ne negoci amb les clíniques privades.