MAT

La CUP exigeix que s'aturin les central solars projectades a Alcarràs

Al municipi hi ha 6 projectes de plantes fotovoltaiques de 50 MW cada un en tramitació

La Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar ha presentat diverses preguntes a la Mesa del Parlament referents a les centrals fotovoltaiques en tràmit dins del municipi d’Alcarràs. Concretament hi ha en tramitació 6 projectes de 50 MW cada un, el màxim de potència que permet el Decret 16/2019 per poder-los tramitar per aquesta via ràpida i evitar haver de ser tramitats via Ministeri.

La formació ha demanat en quin estat troben aquests projectes, atès els canvis anunciats des de govern de la Generalitat en relació al Decret 16/2019 que regula la implantació de les centrals solars i eòliques que ha generat rebuig i malestar als territoris afectats i en el qual la CUP vam ser l’únic grup parlamentari que hi vam votar en contra.

Els anticapitalistes recorden que un dels acords de mínims amb ERC era promoure una moratòria per a noves centrals eòliques i fotovoltaiques fins a tenir un nou decret i una planificació territorial que regulés la implantació de les renovables ja que actualment es troba en ple debat.

La CUP defensa la implantació d’energies netes però també que aquesta s’ha de fer apostant pel consum local, comunitari i participatiu, defugint dels grans oligopolis, els mateixos que estan presentant macroprojectes per tot Catalunya, que porten línies de molt alta tensió (MATs) associades per evacuar l’energia cap als centres de gran consum, que són els responsables de l’especulació amb el preu de l’electricitat i que tenen com a objectiu continuar amb el model energètic de lògiques expansives i extractivistes que hi ha hagut fins ara.