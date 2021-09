dret a l'avortament

La CUP denuncia que se segueix vulnerant el dret a l'avortament

La CUP-NCG ha tornat a denunciar avui, vigília del dia mundial per la despenalització de l’avortament, que a Catalunya se segueix vulnerant el dret a l’avortament. La formació independentista ha assenyalat la incapacitat del Departament de Salut d’integrar, onze anys després de l’aprovació de la Llei de l’avortament, la pràctica de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) dins la cartera de serveis dels centres sanitaris públics.

Juntament amb els col·lectius feministes, la CUP recorda que porten mesos avisant de la situació que viuen centenars de dones que volen avortar a Catalunya i afirmen que l'aposta per part del Departament de Salut de delegar en la sanitat privada el mètode d'avortament quirúrgic, deixa els territoris més perifèrics desprovistos d'aquest servei en no haver-hi clíniques especialitzades. A més, denuncien que encara no s’ha donat compliment a la moció presentada per la CUP-NCG, i aprovada per Parlament de Catalunya, i que un 97% dels avortaments quirúrgics se segueixen derivant a clíniques privades

És per això que exigeixen el compliment de la moció i que es resolguin els greuges actuals de forma immediata, amb l’objectiu, afirmen, de “convertir Catalunya en un referent en la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius de les Dones”.

La candidatura també ha volgut ressaltar la manifestació de dissabte a Andorra per la despenalització de l’avortament i han recordat que és un dels darrers llocs a Europa on encara és il·legal l’avortament en qualsevol supòsit i termini.