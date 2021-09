En defensa del territori

La CUP denuncia que Govern dóna l’esquena al territori

La CUP recorda el clam d’entitats ecologistes contra el Decret 16/2019 que regula les energies renovables i considera “descafeïnades i sense garanties” les modificacions aplicades pel Govern, amb ERC al capdavant. En aquest sentit, les anticapitalistes insisteixen en la derogació de l’actual Decret i una moratòria dels projectes ja validats, ja que el consideren totalment insostenible i amb greus perjudicis pel territori. Al seu lloc, hi demanen un Pla Territorial o un Pla Director que permeti planificar la implantació de projectes de renovables seguint els preceptes de la Llei de Canvi Climàtic, fet que, segons asseguren, hauria donat eines per combatre projectes espanyols com les MAT.

Els cupaires carreguen contra ERC, que “dóna l’esquena als territoris afectats i no escolta les reivindicacions de les plataformes, entitats ecologistes i ajuntaments afectats”. D’aquesta manera, denuncien que avui hi ha més de 5.000 MW en fase de tramitació ordinària, projectes que no es veuran afectats per les modificacions anunciades per ERC al Decret. Unes modificacions que acabaran essent molt menys ambicioses del què havien anunciat; per exemple, per autoritzar un projecte n’hi hauria suficient amb el 50% del suport dels propietaris afectats i les centrals eòliques en quedarien exemptes, quan el què havien anunciat (en Comissió d’Acció Climàtica) era del 85% del suport.

D’altra banda, recorden que el passat mes de maig, centenars de persones així com diverses plataformes i associacions com el Gepec, Xarxa Sud i la Plataforma Territori Sostenible del Camp, es van concentrar a Reus en contra del Decret 16/2019, sota el lema “Renovables sí, però així no”. Fins i tot hi va haver una tractorada organitzada per Unió de Pagesos, una protesta que es va dur a terme de manera paral·lela a altres indrets com Falset o Gandesa. En aquest sentit, la CUP hi va presentar mocions als ajuntaments on hi té representació.

Finalment, també es recorda que tot i que inicialment hi va haver membres d’ERC que donaven suport a la protesta contra el Decret, ara s’ha vist arronsada a les pressions de les grans empreses, una actitud que segons critiquen els cupaires, “segueixen el camí de l’exconseller de JuntsxCat, Damià Calvet”.