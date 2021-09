Aiguats

La CUP amb el veïnat de les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat

Paral·lelament considera que cal una resposta popular contra els projectes d’infraestructures que només agreugen la situació climàtica i converteixen els Països Catalans en el balneari d’Europa; avui representada per les ampliacions dels aeroports de Mallorca i Barcelona i del port de València, per la MAT i pels Jocs Olímpics dels Pirineus. I cal una proposta de futur per totes aquelles zones oblidades. Una proposta que reverteixi el model de creixement depredador i insostenible que ha ens ha portat fins aquí, i que avantposi les necessitats de la població als interessos del capital.

La CUP ha fet arribar tota la força i solidaritat als veïns i veïnes dels municipis afectats pels aiguats que van produir ahir inundacions i greus destrosses a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat. Som conscients que es van viure situacions de molta angoixa i desconcert i, malgrat no hem de lamentar pèrdues humanes, els danys i pèrdues en comerços, cases i infraestructures són molt elevats.

En aquest sentit, ha exigit al conjunt d’administracions públiques que despleguin tots els mitjans disponibles als pobles afectats per tal que es pugui recuperar la normalitat el més aviat possible. Esperem que aquestes primeres mesures vagin acompanyades posteriorment d’un pla d’actuació, amb calendari i pressupost a l’alçada de la greu situació que s’ha patit. Igualment, és imprescindible l’elaboració d’un inventari d’infraestructures del litoral que impedeixen el correcte recorregut de l’aigua que ajudaria amb la prevenció de noves inundacions. En la mateixa línia, considerem necessari que s’investigui per què els radars no van detectar les pluges torrencials, per tal de prevenir una nova situació com aquesta. Per això, des de la CUP instem els Governs de les Generalitats Valenciana i de Catalunya a iniciar els tràmits necessaris per declarar zona catastròfica els municipis afectats en l’objectiu d’agilitzar el desplegament de recursos humans i econòmics al territori afectat.

Alhora, aquestes mesures, que són urgents i necessàries, han d’anar acompanyades de polítiques que abordin de forma contundent i sense dilacions la situació d’emergència i crisi climàtica que patim i que, per desgràcia, provocarà que fenòmens com els d’ahir es tornin a repetir cada cop de forma més habitual i cruenta amb el conseqüent impacte social, econòmic i mediambiental que això suposarà. No podem esperar que aquestes mesures que van al fons de la qüestió vinguin dels governs autonomistes del País Valencià i Catalunya, que les seves polítiques han estat sempre al servei dels interessos de les elits econòmiques europees i espanyoles. Cal una resposta popular contra els projectes d’infraestructures que només agreugen la situació climàtica i converteixen els Països Catalans en el balneari d’Europa; avui representada per les ampliacions dels aeroports de Mallorca i Barcelona i del port de València, per la MAT i pels Jocs Olímpics dels Pirineus. I cal una proposta de futur per totes aquelles zones oblidades. Una proposta que reverteixi el model de creixement depredador i insostenible que ha ens ha portat fins aquí, i que avantposi les necessitats de la població als interessos del capital.

Finalment, la situació d’emergència viscuda ahir, posa un altre cop de relleu la necessitat d’internalitzar i regularitzar serveis bàsics per la seguretat de la gent davant d’aquestes situacions extremes. El servei telefònic d’emergència 112 de Catalunya, les treballadores del qual es troben en vaga des del 21 d’agost, i els Bombers Forestals del País Valencià, que tenen un 30% de la plantilla en frau de llei, són dos exemples concrets de necessitats immediates a resoldre.